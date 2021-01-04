На временно подконтрольной Киеву территории Донбасса украинские военные продолжают ущемлять мирных жителей. Нередко бывали случаи, когда силовики устраивали разборки с населением за то, что те говорят на русском языке или же неуважительно относятся к военным. Несмотря на запугивания и угрозы многие жители противостоят такому режиму и пытаются отстаивать свою точку зрения.Украинские власти придумывают новые способы ущемления жителей Донбасса. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что командование украинской карательной группировки с 5 по 10 января планирует ввести на временно подконтрольной Киеву территории, так называемый «желтый» режим. Этой информацией поделился источник оборонного ведомства в штабе «Операции объединённых сил».«Желтый» режим предусматривает расширение полномочий силовиков и наложение дополнительных ограничений для населения.- Данное решение является следствием продолжающейся политики геноцида в отношении мирных граждан со стороны украинского руководства, - считают в Народной милиции.После введения «желтого» режима украинские силовики получат право проводить личный досмотр граждан и их домов, а в случае необходимости применять оружие и спецсредства. Также им будет разрешено использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе и экстренных служб.В ведомстве уточнили, что по информации источника, пешеходам и автомобилистам запретят любое передвижение на улицах и дорогах. В целях беспрепятственного передвижения введут спецпропуска, единого образца которых на данный момент нет. Не исключена возможность задержания граждан для установления личности.- Время для введения данного режима выбрано не случайно. В этот период граждане активно готовятся и празднуют Рождество Христово, ездят друг к другу в гости с поздравлениями со святым для каждого православного Праздником. Этот же период всегда характеризовался усилением для экстренных служб, а именно скорой помощи, пожарных, поэтому введение режима «желтый» в период праздника, не иначе как фактом очередного геноцида и не назовешь! – подытожили в Народной милиции Республики.Читайте такжеУкраинский военный застрелил сослуживца за русский языкВ украинской армии накаляется «градус» конфликтности (подробнее)