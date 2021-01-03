Несмотря на попытки командования ВСУ скрыть нелицеприятные факты о своих подчиненных, вскрылась новая информация о преступлениях боевиков. 2 января военнослужащий 80-й бригады ВСУ убил сослуживца. Об этом сообщил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.- Так называемый десантник рядовой Ковальчук в пьяном угаре застрелил своего «брата по оружию» рядового Акчурина, - рассказал пресс-офицер Народной милиции.По словам очевидцев, Ковальчук развязал конфликт из-за того, что сослуживец говорил на русском языке. В одно мгновенье словесная перепалка переросла в драку, и Ковальчук выстрелил в Акчурина из штатного оружия.Жертвой другого украинского военного в тот же день стал несовершеннолетний парень. В районе Северодонецка военнослужащий 14-й бригады ВСУ Мартынюк, сев нетрезвым за руль машины, сбил насмерть 17-летнего местного жителя.Читайте такжеВ Народной милиции ДНР обратились к ЗеленскомуОбращение опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства (подробнее)