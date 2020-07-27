Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 июля 2020 года: Открыт гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»

Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 26 июля исследования на коронавирус не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.

За все время на территории Республики обнаружено 1648 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Сегодня, 27 июля, на КПВВ "Еленовка" открыт очередной гуманитарный коридор на въезд и выезд с Украиной.

Выехать из ДНР можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным Межведомственным оперативным штабом.

Все прибывшие в ДНР оповещаются об обязательной 2-х недельной обсервации в одном из лечебных учреждений Республики. Обсервация проходит бесплатно, включая не только 3-х разовое питание, но и тесты на коронавирус.

Впервые пропуск в таком формате был открыт 22 июня. В прошлый раз КПВВ «Еленовка» открывался 24 июля.

Ранее "Комсомолка" рассказывала об условиях обсервации и чем она обусловлена.

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 26 июля выявлено 64 849 инфицированных (920 случаев за сутки).

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