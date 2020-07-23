2020-07-23T14:47:07+03:00
Общество

Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец: Поврежденный обстрелом канал Северский Донец – Донбасс отремонтируют за неделю

Резервные источники покрывают одну третью от потребности жителей Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сергей Наумец рассказал о ходе восстановления главной водной артерии ДонбассаСергей Наумец рассказал о ходе восстановления главной водной артерии ДонбассаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 23 июля, специалисты компании «Вода Донбасса» приступили к ремонту повреждённых трубопроводов канала Северский Донец - Донбасс. Об этом "КП" сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

- Переговоры о выполнении ремонтных работ начались сразу же, как стало известно о повреждениях. Четыре бригады специалистов Регионального управления по эксплуатации канала компании «Вода Донбасса» уже приступили к работам после получения гарантий безопасности, - сообщил Сергей Наумец.

Ремонтным бригадам потребуется неделя на восстановление канала. Водоводы будут запускать в эксплуатацию по мере их готовности. Ход ремонтных работ находится на контроле в Правительстве. В связи с повреждениями канала подача воды на территорию Республики сократилась почти в три раза - с 40 тысяч м3/час до 15 тысяч м3/час.

В Енакиево, Торезе, Шахтерске, Дебальцево, Углегорске, Кировском, Ждановке, Юнокоммунаровске, Горловкаке объём водоснабжения сокращен на 30 процентов. По Донецку и Червоногвардейскому району Макеевки (территория до Донецкой кольцевой автомобильной дороги) - на 35-40 процентов.

Подача питьевой воды на остальную территорию Макеевки, Харцызска, Иловайска осуществляется в прежнем режиме. В Зугрэсе введён график подачи питьевой воды с 05.00 до 08.00 и с 15.00 до 22.00. В Шахтёрске вода будет подаваться по вечернему графику: с 17.00 до 22.00. Водоснабжение Новоазовского, Тельмановского Старобешевского и Амвросиевского районов осуществляется из подземных источников, и работа канала Северский Донец-Донбасс на водоснабжение не влияет.

Напомним, что рано утром 22 июля ВСУ нанесли артудар по окраинам Горловки. В результате повреждены три напорных трубопровода канала Северский Донец - Донбасс, обеспечивающего питьевой водой миллионы жителей по обе стороны фронта.

С повреждениями канала вследствие обстрелов специалистам водоснабжающего предприятия приходится сталкиваться регулярно с момента начала боевых действий. Последний раз похожая ситуация была месяц назад. Тогда было повреждено два водововода. На ремонт повреждений ушло четыре дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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