2020-07-22T12:52:28+03:00
Политика

В кранах дончан пропала вода

ВСУ повредили главную водную артерию Донбасса
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Северский Донец - Донбасс обеспечивает питьевой водой жителей по обе стороны линии разграничения. Фото: Вода ДонбассаСеверский Донец - Донбасс обеспечивает питьевой водой жителей по обе стороны линии разграничения. Фото: Вода Донбасса
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В ДНР сокращены объемы подачи воды из-за повреждения канала Северский Донец - Донбасс. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ нанесли артудар по окраинам Горловки. В результате повреждена магистраль канала Северский Донец - Донбасс, обеспечивающего питьевой водой миллионы жителей по обе стороны линии разграничения.

- Происходит колоссальная утечка питьевой воды – 65 000 м³ в час. На данный момент насосная станция 3-го подъема остановлена, водоснабжение части территории Республики осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15 000 м³, подача воды сокращена более чем на 50 процентов, - рассказали в СЦКК.

В ближайшее время остановят работу Донецкой фильтровальной станции. Представительство Республики в СЦКК в срочном порядке запросило гарантии безопасности для устранения ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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