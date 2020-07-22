2020-07-22T13:16:38+03:00
Общество

Каким был путь Андрея Ботичева - первого профессионального баскетболиста, прославившего Донбасс

Легендарный донецкий баскетболист ушел из жизни в 45 лет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Умер легендарный донецкий баскетболист Андрей Ботичев. Фото: Федерация баскетбола ДонецкаУмер легендарный донецкий баскетболист Андрей Ботичев. Фото: Федерация баскетбола Донецка
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Самый титулованный баскетболист Донбасса Андрей Ботичев ушел из жизни в 45 лет. С ним дома произошел несчастный случай. Он неудачно упал и ударился головой, когда рядом никого не было.

БЫЛ ИГРАЮЩИМ ТРЕНЕРОМ

- Во время войны Андрей был тренером Донецкого училища Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Неоценимый опыт молодому поколению мог бы передавать этот великий баскетболист. Но судьба распорядилась иначе, и мы все скорбим этому горю, - сказал «КП» президент Федерации баскетбола города Донецка Олег Головин.

Андрей Ботичев с сыном Захаром, занявшем первое место в ДНР среди младших кадетов в 2015 году. Фото: Федерация баскетбола Донецка

Андрей Ботичев с сыном Захаром, занявшем первое место в ДНР среди младших кадетов в 2015 году. Фото: Федерация баскетбола Донецка

Андрей Ботичев был первым профессиональным баскетболистом, прославившим Донбасс. В 1990 году в Донецке было решено развивать новый для региона олимпийский вид спорта – баскетбол. Для этого в столицу шахтерского края пригласили известного в СССР тренера Валерия Алпатова. Он и привез в Донецк из российского города Череповец 14-летнего Андрея Ботичева. Юноша стал первым баскетболистом в только открывшемся училище Олимпийского резерва имени прыгуна в высоту с шестом Сергея Бубки.

- Андрей с 6 лет учился в экспериментальном баскетбольном классе, где были одни мальчишки, все они помногу серьезно занимались баскетболом, - рассказал Олег Николаевич.

Будучи в Донецке, уже 15 летний Андрей, попал в основной состав баскетбольного клуба «Шахтер», который играл на Первенстве СССР. Ботичев выступал на позиции центрового или тяжелого форварда затем и в «Автодоре», «Азовмаше» и «Донецке». Наибольших успехов добился в мариупольском клубе. Он четырежды становился чемпионом Украины, выиграл Северную конференцию Кубка Европы, а также вышел в финал Еврокубка ФИБА.

Андрей Владимирович был единственным в Республике мастером спорта по баскетболу международного класса. Фото: Федерация баскетбола Донецка

Андрей Владимирович был единственным в Республике мастером спорта по баскетболу международного класса. Фото: Федерация баскетбола Донецка

Как таковую игровую карьеру Андрей Ботичев закончил в 2010 году, но из баскетбола не ушел. Свою спортивную деятельность продолжил в качестве судьи и тренера. Андрей Владимирович был играющим тренером. Вместе с ним сборная Республики по баскетболу неоднократно выигрывала турниры и первенства в России.

МЕЧТАЛ О СУПЕРЛИГЕ

Андрей Владимирович был единственным в Республике мастером спорта по баскетболу международного класса. Фото: Федерация баскетбола Донецка

Андрей Владимирович был единственным в Республике мастером спорта по баскетболу международного класса. Фото: Федерация баскетбола Донецка

Ботичев всегда мечтал тренировать команду профессиональных игроков, которая выступала бы на международных аренах. В 2015 году, когда боевые действия в Донбассе были в активной фазе, президент Федерации баскетбола Донецка Олег Головин создал баскетбольный клуб «Новый Донецк» и инициировал проведение Азово-Черноморской Лиги - чемпионата для непризнанных государств. Первый тур Лиги прошел в том же году, баскетболисты играли в Таганроге и Севастополе. В планах Донецкой федерации – возобновление Азово-Черноморской Лиги с участием игроков из Абхазии и Южной Осетии. По итогам чемпионата как раз может быть сформирована сильная команда, о которой мечтал первый профессиональный баскетболист Донбасса.

Прощание с легендой донецкого баскетбола прошло в храме на территории больницы Калинина. Андрея Ботичева похоронили на Мушкетовском кладбище. На похороны пришли не только жена Светлана, дочки Мария и Полина, сын Захар, самые близкие друзья, но и коллеги по команде, мастера баскетбола и воспитанники Ботичева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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