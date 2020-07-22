Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 июля 2020 года: Заболевших на одного человека больше, чем выздоровевших

За все время коронавирус в ДНР выявили у 1550 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 21 июля, выявлено 16 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медпомощь, - говорится в сообщении.

За сутки от коронавируса в ДНР выздоровели 15 человек. Они выписаны. Сейчас в стационарах проходят лечение 733 заразившихся человека. За все время в Республике от новой напасти умерли 92 пациента.

Всего в мире на утро 22 июля 15 098 425 подтвержденных заболевших COVID-19 (108 889 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 22 июля всего выявлено 60 995 инфицированных (829 случаев за сутки).

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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