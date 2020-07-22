2020-07-22T11:42:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 июля 2020 года: Заболевших на одного человека больше, чем выздоровевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 22 июля 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 июля 2020 годаКоронавирус в ДНР, последние новости на 22 июля 2020 годаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

За все время коронавирус в ДНР выявили у 1550 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 21 июля, выявлено 16 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медпомощь, - говорится в сообщении.

За сутки от коронавируса в ДНР выздоровели 15 человек. Они выписаны. Сейчас в стационарах проходят лечение 733 заразившихся человека. За все время в Республике от новой напасти умерли 92 пациента.

Всего в мире на утро 22 июля 15 098 425 подтвержденных заболевших COVID-19 (108 889 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 22 июля всего выявлено 60 995 инфицированных (829 случаев за сутки).

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пять жителей погибли, 60 получили ранения»: В ДНР привели статистику нарушений украинской стороны за год

В СЦКК подвели итоги за год действия режима прекращения огня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24
В кранах дончан пропала вода
Украинские боевики нанесли артудар по Донецку и Горловке
От коронавируса в ДНР проходят лечении 733 человека
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Сегодня в Донецке ко Дню памяти Михаила Лермонтова покажут драму по его пьесе
Погода в Луганске на день: Днем ожидается кратковременный дождь с грозой
Погода в Донецке на день: 22 июля температура воздуха прогреется до +28
У перешедшего на сторону ДНР киевского силовика взяли тест на коронавирус
Киевские силовики пытались подорвать машину ОБСЕ
Глава Седово Владимир Степура в интервью «Комсомолке» о поселке: «Я мечтаю сделать его курортным – настоящим»
ВСУ задействовали СМИ для подготовки фейковых сюжетов с Донбасса
Украина отправила на военные учения в немецкий Хохенфельс зараженных коронавирусом солдат
Представители ДНР передали Киеву тело третьего украинского диверсанта
За год украинская армия выпустила по ДНР почти 35 тысяч боеприпасов
На одном из крупнейших металлургических заводов Донбасса произошел пожар