Бывший защитник донецкого «Шахтера» Виктор Звягинцев: Виктор Носов всегда разбирался, почему у футболистов неигровое настроение

19 июля болельщики и ветераны донецкого «Шахтера» посетили могилу легендарного футболиста и тренера горняков Виктора Носова. В воскресенье Виктору Васильевичу исполнилось бы 80 лет.

«ШАХТЕР» БЫЛ СЕМЬЕЙ

На Щегловском кладбище Донецка собралось около ста человек. Люди, хорошо знавшие Носова, возложили к его могиле гвоздики. Виктор Васильевич свое отношение к игрокам не мерил счетом со стадионного табло. В каждом уважал личность, а в неудачах команды винил только себя. «Носа» любили и уважали настолько, что опасались подвести.

Ветераны футбола вспоминали, что он для них был и тренером, и воспитателем. «Шахтер» был не командой - семьей.

- Если по шампанскому, то все вместе, если на поле, то тоже локоть к локтю, - говорили они.

Бывший центральный защитник «Шахтера» Виктор Звягинцев дольше всех стоял у могилы.

Виктор Александрович принес на могилу Носова красные гвоздики. Он рассказал, что Носов на него полагался и даже, когда команда проигрывала, никогда не срывался на крикФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Носов всегда разберется, почему у игрока плохое настроение, может, в семье что-то не так, с женой поругался, душа не на месте. Ему важно было понять, в чем причина «неигрового» состояния. А если видел, что футболист хорошо играет, что он в форме, переключался на других, которые в первую очередь внимания требовали, - рассказал он.

УМНОЖАЛ ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОКОВ

После кладбища ветераны футбола вместе с болельщиками собрались на ставших уже традиционными футбольных посиделках. Вел их пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов. На экране показывались видеоролики с участием легендарного тренера. На футбольных посиделках вспомнили наиболее успешные матчи горняков с 1979 по 1984 год. С именем Виктора Васильевича связан один из самых звездных периодов «Шахтера».

- Он умел раскрыть и умножить возможности игроков, - рассказал Вячеслав Шарафутдинов. - Если реально посмотреть, то единственный раз, когда «Шахтер» мог стать чемпионом СССР, было во время руководства Виктора Носова в 1979 году.

Цветы на могилу Носова возложил и Вячеслав ШарафутдиновФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Виктор Звягинцев вспомнил слова бывшего главного тренера «Шахтера» Владимира Салькова, который перед уходом в московское «Торпедо» в 1978 году сказал, что горняки - это выжатый лимон. Мол, с команды уже ничего не выжмешь…

- Он нас сильно разозлил этим. В общем, решили доказать и ему, и себе, что многое можем. Играли так, что чуть не «доигрались» до чемпионства. В 1979 году мы завоевали серебро, - сказал Звягинцев.

ДЕТИ ЕМУ «ПОМОГЛИ»

Носова любили и уважали и до сих пор игроки его команды с болельщиками приезжают на могилуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Комсомолка» сообщала своим читателям: болельщики хоронили «Шахтер» из-за того, что игроки Валерий Яремченко и Юрий Дудинский получили несовместимые с продолжением футбольной карьеры травмы. А звездам горняков вратарю Юрию Дегтереву и нападающему Виталию Старухину тогда было под тридцать. Носов усилил команду молодыми игроками дубля, который тренировал до этого.

Двое из них побывали на футбольных посиделках. Нападающего Сергея Акименко Виктор Васильевич рассмотрел, когда тому было 19 лет. Он рассказал «КП», что Носов был человеком редкой души, и это ему пригодилось в строительстве сильной команды.

Второй воспитанник выдающегося тренера – вратарь Сергей Золотницкий. Он вспомнил:

- После чемпионата Виктор Васильевич любил вывозить нас с семьями в Сочи. Как выходной - мы все на базе. Кто голубей поднимает, кто машину моет, кто купается. Шашлыки жарили, за одним столом сидели - с детьми, с женами. И болельщики к нам туда приезжали.

Носова любили и уважали и до сих пор игроки его команды с болельщиками приезжают на могилуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Виктор Звягинцев рассказал, что Носов был закрытым человеком, эмоций не показывал, вот сердце и не выдержало.

- Тренер, который все в себе переживает, уходит раньше не только со спортивной арены, но и из жизни. Да и дети ему «помогли». А сам Носов поддерживал сыновей по жизни, - рассказал он.

В столице ДНР прошли футбольные посиделки, посвященные 80-летию со дня рождения выдающегося футболиста и тренераФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Следующие футбольные посиделки запланированы на сентябрь. Они будут посвящены бывшему капитану «Шахтера» Владимиру Сафонову. В этом году ему исполнилось бы 70...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Золотая эра донецкого «Шахтера»: Как выдающийся тренер Виктор Носов не дал похоронить любимую команду миллионов

Известный спортивный комментатор Вячеслав Шарафутдинов рассказал «Комсомолке» об околофутбольных перипетиях и непростой судьбе гения футбола (подробнее)

В Донецке на лечение двухлетнего Данила Беседина собрали 560 тысяч рублей

Врачи диагностировали у мальчика острый лимфобластной лейкоз – раком (подробнее)