Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 июля 2020 года: Жители рассказывают, что у них не возникает проблем при въезде в Россию

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 35 жителей. При этом 13 человек вылечились от COVID-19. Всего на 18 июля медики зарегистрировали 1512 случаев коронавируса в ДНР.

- 35 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки выписали из больниц 13 человек. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения – 700 человек. На лечении сейчас находятся 725 жителей.

Всего медики зафиксировали 87 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции. В минувшие сутки никто из заболевших не умер от COVID-19.

Тем временем, в ДНР разрешили с 15 июля всем жителям посещать морской курорт в Седово. Но при этом останавливаться только в пансионатах и у жителей, оформленных в качестве физлиц-предпринимателей. Из-за этого противоречия возникают недоразумения при въезде в поселок.

Также массу кривотолков вызвал вопрос обязательных тестов на коронавирус СOVID-19 при въезде в РФ с 15 июля.

Напомним, главный санитарный врач России опубликовал постановление с требованием наличия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на СOVID-19 методом ПЦР или наличие антител иммуноглобулина. Спустя время появилось разъяснение Роспотребнадзора, что данное требование относится исключительно к гражданам, прибывающим в РФ регулярными рейсами воздушного транспорта.

Как известно, жители ДНР и ЛНР могут попасть на территорию РФ только на личном автомобиле или на рейсовом автобусе. И на границе у них не возникают проблемы по поводу справки о ПЦР-тесте.

- 17 июля границу с Россией проехала без проблем, - рассказала «КП» Виктория Соболева, которая с ребенком поехала в Анапу. – Возможно, на месте отдыха возникнут вопросы. Но ведь в России уже отменили обязательность на курортах справки о ПЦР-тесте.

Кстати, жители Республики, которые после 1 июля ездили в Россию, отмечают, что при возвращении в ДНР спустя несколько дней, у них не требовали на границе РФ объяснений по поводу непрохождения двухнедельной самоизоляции. Вполне вероятно, что и сейчас никто не спросит про справки о ПЦР-тестировании.

В случае изменения ситуации мы сообщим об этом дополнительно.

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