2020-07-18T11:48:51+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 июля 2020 года: Жители рассказывают, что у них не возникает проблем при въезде в Россию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 18 июля 2020 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На границе с Россией сейчас выстраиваются большие очереди из желающих выехать на отдыхНа границе с Россией сейчас выстраиваются большие очереди из желающих выехать на отдыхФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 35 жителей. При этом 13 человек вылечились от COVID-19. Всего на 18 июля медики зарегистрировали 1512 случаев коронавируса в ДНР.

- 35 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки выписали из больниц 13 человек. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения – 700 человек. На лечении сейчас находятся 725 жителей.

Всего медики зафиксировали 87 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции. В минувшие сутки никто из заболевших не умер от COVID-19.

Тем временем, в ДНР разрешили с 15 июля всем жителям посещать морской курорт в Седово. Но при этом останавливаться только в пансионатах и у жителей, оформленных в качестве физлиц-предпринимателей. Из-за этого противоречия возникают недоразумения при въезде в поселок.

Также массу кривотолков вызвал вопрос обязательных тестов на коронавирус СOVID-19 при въезде в РФ с 15 июля.

Напомним, главный санитарный врач России опубликовал постановление с требованием наличия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на СOVID-19 методом ПЦР или наличие антител иммуноглобулина. Спустя время появилось разъяснение Роспотребнадзора, что данное требование относится исключительно к гражданам, прибывающим в РФ регулярными рейсами воздушного транспорта.

Как известно, жители ДНР и ЛНР могут попасть на территорию РФ только на личном автомобиле или на рейсовом автобусе. И на границе у них не возникают проблемы по поводу справки о ПЦР-тесте.

- 17 июля границу с Россией проехала без проблем, - рассказала «КП» Виктория Соболева, которая с ребенком поехала в Анапу. – Возможно, на месте отдыха возникнут вопросы. Но ведь в России уже отменили обязательность на курортах справки о ПЦР-тесте.

Кстати, жители Республики, которые после 1 июля ездили в Россию, отмечают, что при возвращении в ДНР спустя несколько дней, у них не требовали на границе РФ объяснений по поводу непрохождения двухнедельной самоизоляции. Вполне вероятно, что и сейчас никто не спросит про справки о ПЦР-тестировании.

В случае изменения ситуации мы сообщим об этом дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР сняли ограничение на въезд в Седово

Однако остановиться можно только у зарегистрированных физлиц (подробнее)

Нужно ли жителям ДНР по приезду в Россию делать тест на коронавирус

Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в ДНР 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ЛНР рассказали, что оптимизация вузов затронет более шести с половиной тысячи студентов
Эдуард Басурин: Боец карательного батальона, который перешел на сторону ДНР, подтвердил нахождение в Донбассе наемников из стран НАТО
Украина собирается открыть возле всех КПВВ в Донбассе мобильные центры предоставления админуслуг
В ЛНР женятся и рожают больше всего в Луганске и Алчевске
В Донбассе пожилая женщина за 800 долларов заказала убийство бывшего мужа-инвалида
ДНР передаст Украине тело третьего украинского диверсанта, погибшего под Горловкой
«Белка посетила!» В Мариуполе мужик с топором кидался на прохожих
Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки выписаны 13 жителей, которые вылечились от COVID-19
Украинская армия обстреляла три населенных пункта в ДНР
«Спасал кошку!» Сотрудники МЧС ДНР сняли жителя Горловки с балкона седьмого этажа
Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки от COVID-19 умер житель Республики
Пункт пропуска «Еленовка» в Донбассе за день пересекли более 300 человек
В ДНР водителям разрешили до 1 октября ездить без полиса ОСАГО
Погода в Донецке на день: 18 июля будет малооблачно, дождь, +18 градусов
Погода в Луганске на день: 18 июля будет облачно с прояснениями, до 27 градусов тепла
В ДНР законодательно закрепили статус вынужденного переселенца