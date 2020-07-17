Сегодня, 17 июля, в Елецком районе Липецкой области на 375-м километре трассы М-4 «Дон» пассажирский автобус сообщением Донецк – Санкт-Петербург попал в ДТП. В 01.10 произошло столкновение с микроавтобусом «Газель», после чего автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно его потушили. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

- Травмированы восемь человек, трое из них – госпитализированы. Все пострадавшие жители ДНР, - рассказали «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Республики.

В ДТП под Липецком пострадали восемь жителей ДНР. Фото: МЧС

По данным ГАИ ДНР, в автобусе вместе с двумя водителями находились 44 человека. Перевозчик донецкий. По какой причине произошло столкновение – разбираются компетентные органы России.

На месте ДТП работали все представители экстренных служб.

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Об этом сообщили в МВД Республики (подробности)