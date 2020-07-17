2020-07-17T09:55:39+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: автобус, ехавший из Донецка в Санкт-Петербург, попал в ДТП под Липецком

В момент аварии в автобусе было около сорока человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ДТП под Липецком с участием автобуса из Донецка. Фото: Архив «КП»ДТП под Липецком с участием автобуса из Донецка. Фото: Архив «КП»
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Пассажирский автобус сообщением Донецк – Санкт-Петербург попал в ДТП в Елецком районе Липецкой области. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Елецкого района.

- Пять человек получили травмы при столкновении рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк - Санкт-Петербург с микроавтобусом «Газель» в Елецком районе Липецкой области. После аварии автобус загорелся, - говорится в сообщении.

Троих пострадавших с переломами и ожогами доставили в Елецкую районную больницу, двое из них - в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. Среди пострадавших - жители ДНР, ЛНР, Кировской области и Ставропольского края.

Всего в автобусе находилось около сорока человек. Для их эвакуации к месту ДТП был направлен автобус из Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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