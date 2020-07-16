Анонимы сообщили о минировании зданий Донецка и Макеевки – полиция ДНР проверяет информацию

16 Июль 2020 2020-07-16T18:36:46+03:00

Об этом сообщили в МВД Республики

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Сегодня, 16 июля, в полицию Донецкой Народной Республики поступило несколько анонимных сообщений о минировании нескольких зданий в Донецке и Макеевке. Об этом сообщили в МВД ДНР.

- Сотрудники полиции проводят мероприятия по обеспечению безопасности граждан и осуществляют проверку указанных объектов на наличие взрывоопасных предметов, - рассказали в правоохранительных органах Республики.

- В центре Червоногвардейского района стоит оцепление, работает МЧС, есть скорые, - рассказывают «Комсомолке» местный житель. – Людей направляют в обход.

Напомним, что ранее появлялась информация о минировании бизнес-центра «Sky City», филармонии, БЦ «Пушкинский» и «Столичного».

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ИСТОЧНИК KP.RU