2020-07-16T18:36:46+03:00
Происшествия

Анонимы сообщили о минировании зданий Донецка и Макеевки – полиция ДНР проверяет информацию

Об этом сообщили в МВД Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Информация о минировании проверяется (архив)Информация о минировании проверяется (архив)Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня, 16 июля, в полицию Донецкой Народной Республики поступило несколько анонимных сообщений о минировании нескольких зданий в Донецке и Макеевке. Об этом сообщили в МВД ДНР.

- Сотрудники полиции проводят мероприятия по обеспечению безопасности граждан и осуществляют проверку указанных объектов на наличие взрывоопасных предметов, - рассказали в правоохранительных органах Республики.

- В центре Червоногвардейского района стоит оцепление, работает МЧС, есть скорые, - рассказывают «Комсомолке» местный житель. – Людей направляют в обход.

Напомним, что ранее появлялась информация о минировании бизнес-центра «Sky City», филармонии, БЦ «Пушкинский» и «Столичного».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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