Начни утро с «Комсомолкой!» Стартовала акция на подписку от газеты «Комсомольская правда - Донбасс»

Преданные читатели «Комсомольской правды» знают, что наша газета постоянно участвует в Дне подписчика в Донецке. И в этот раз, несмотря на эпидемию коронавируса, все желающие смогут ознакомиться с ежедневными выпусками и толстушкой (газетой с телепрограммой) на главпочтамте. На столике «Комсомольской правды» будут и фирменные карманные календари. Их тоже дончанам дарит редакция.

В Донецкой Народной Республике продолжается подписка на газету «Комсомольская правда - Донбасс». Подписавшись, будете получать любимую газету с июля и до конца 2020 года. В любом отделении «Почты Донбасса» можно выписать по отдельности выпуски на вторник, четверг (толстушка), пятницу, или же полный комплект газеты, которая сейчас выходит три раза в неделю.

Роман Трошин – преданный читатель «Комсомольской правды»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Давайте подсчитаем, насколько выгодна подписка на «Комсомолку». Например, подписка на 6 месяцев на газету «Комсомольская правда» - ежедневка вам обойдется в 1185 рублей. Покупка же газеты в розницу в течение 6 месяцев будет стоить 2079 рубля. Экономия - 894 рубля!

Подписка на 6 месяцев на газету «Комсомольская правда» - толстушка вам обойдется в 435 рублей, а покупка газеты в розницу будет стоить 675 рублей. Экономия 240 рублей!

День подписчика на донецком главпочтамте будет 19 июня. Начало – в 10.00.

КОММЕНТАРИИ

В «КОМСОМОЛКЕ» СОБРАНА САМАЯ ВАЖНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Николай ИВАНОВ, специалист по связям с общественностью компании «Атлант-Донбасс»:

- Газета «Комсомольская правда» попала мне в руки в парке Щербакова на празднике Масленицы четыре года назад. С тех пор мы ее выписываем постоянно. В офис и на наши заводы. Ее читают как первые руководители компании, так и сотрудники «Славолии», маргаринового завода, макаронной фабрики и Донецкого комбината хлебопродуктов.

В «Комсомольской правде» всегда живая качественно поданная информация, которую интересно читать. Вам удается выбирать самые важные и полезные темы. Статьи всегда проиллюстрированы удачными репортерскими снимками.

«ЭТО ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА В ДОНБАССЕ»

Роман ТРОШИН, руководитель Народной дружины Донецкой Народной Республики:

- Мне очень нравится «Комсомольская правда». На сегодняшний день это лучшая газета в Донбассе. Да и не только. Ведь изданию уже больше 95 лет! Вы пишите о молодежи, политике, поднимаете важнейшие социальные темы. В «Комсомольской правде» есть все, чтобы быть в курсе событий. Я с удовольствием начинаю утро с «Комсомольской правдой», ее приносят домой и кладут в потовый ящик.

«И НЕ НАДО НИКУДА ХОДИТЬ!»

Сергей БОГДАНОВ, пенсионер:

- С «Комсомольской правдой» знаком давно. Она напоминает мне о комсомольской молодости. И сейчас в газете только проверенная и актуальная информация. Нынче из-за эпидемии коронавируса из дома почти не выхожу, поэтому на любимую «Комсомолку» подпишусь снова. К тому же это выгоднее, чем покупать газету в розницу.

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