2020-06-10T23:05:24+03:00
Общество

Начни утро с «Комсомолкой!» Стартовала акция на подписку от газеты «Комсомольская правда - Донбасс»

В отделениях «Почты Донбасса» можно подписаться на любимую газету до конца 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Роман Трошин – преданный читатель «Комсомольской правды»Роман Трошин – преданный читатель «Комсомольской правды»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Преданные читатели «Комсомольской правды» знают, что наша газета постоянно участвует в Дне подписчика в Донецке. И в этот раз, несмотря на эпидемию коронавируса, все желающие смогут ознакомиться с ежедневными выпусками и толстушкой (газетой с телепрограммой) на главпочтамте. На столике «Комсомольской правды» будут и фирменные карманные календари. Их тоже дончанам дарит редакция.

В Донецкой Народной Республике продолжается подписка на газету «Комсомольская правда - Донбасс». Подписавшись, будете получать любимую газету с июля и до конца 2020 года. В любом отделении «Почты Донбасса» можно выписать по отдельности выпуски на вторник, четверг (толстушка), пятницу, или же полный комплект газеты, которая сейчас выходит три раза в неделю.

Роман Трошин – преданный читатель «Комсомольской правды» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Роман Трошин – преданный читатель «Комсомольской правды»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Давайте подсчитаем, насколько выгодна подписка на «Комсомолку». Например, подписка на 6 месяцев на газету «Комсомольская правда» - ежедневка вам обойдется в 1185 рублей. Покупка же газеты в розницу в течение 6 месяцев будет стоить 2079 рубля. Экономия - 894 рубля!

Подписка на 6 месяцев на газету «Комсомольская правда» - толстушка вам обойдется в 435 рублей, а покупка газеты в розницу будет стоить 675 рублей. Экономия 240 рублей!

День подписчика на донецком главпочтамте будет 19 июня. Начало – в 10.00.

КОММЕНТАРИИ

В «КОМСОМОЛКЕ» СОБРАНА САМАЯ ВАЖНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Николай ИВАНОВ, специалист по связям с общественностью компании «Атлант-Донбасс»:

- Газета «Комсомольская правда» попала мне в руки в парке Щербакова на празднике Масленицы четыре года назад. С тех пор мы ее выписываем постоянно. В офис и на наши заводы. Ее читают как первые руководители компании, так и сотрудники «Славолии», маргаринового завода, макаронной фабрики и Донецкого комбината хлебопродуктов.

В «Комсомольской правде» всегда живая качественно поданная информация, которую интересно читать. Вам удается выбирать самые важные и полезные темы. Статьи всегда проиллюстрированы удачными репортерскими снимками.

«ЭТО ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА В ДОНБАССЕ»

Роман ТРОШИН, руководитель Народной дружины Донецкой Народной Республики:

- Мне очень нравится «Комсомольская правда». На сегодняшний день это лучшая газета в Донбассе. Да и не только. Ведь изданию уже больше 95 лет! Вы пишите о молодежи, политике, поднимаете важнейшие социальные темы. В «Комсомольской правде» есть все, чтобы быть в курсе событий. Я с удовольствием начинаю утро с «Комсомольской правдой», ее приносят домой и кладут в потовый ящик.

«И НЕ НАДО НИКУДА ХОДИТЬ!»

Сергей БОГДАНОВ, пенсионер:

- С «Комсомольской правдой» знаком давно. Она напоминает мне о комсомольской молодости. И сейчас в газете только проверенная и актуальная информация. Нынче из-за эпидемии коронавируса из дома почти не выхожу, поэтому на любимую «Комсомолку» подпишусь снова. К тому же это выгоднее, чем покупать газету в розницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У донецкой реки – море проблем: Как обстоят дела с чистотой воды и берегов Кальмиуса

Корреспондент «Комсомолки» проинспектировал популярное место отдыха дончан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Михаил Ефремов обязательно сядет. В отличие от тысяч других, которые откупятся
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян - о том, что не нужно переживать за наказание виновных в громких историях. Лучше говорить о тех, которые так и останутся "тихими"
Новости 24
День России в ДНР – 2020: В Донецке в продажу поступили новые билетики на общественный транспорт
На переговорах Минской подгруппы определили участки следующего разведения сил в Донбассе
Молодежь Тореза украсила одну из остановок города граффити ко Дню России
Донецк и Киев создадут гуманитарный коридор через линию соприкосновения
Боевики ВСУ оборудовали артиллерийский склад из заброшенной фермы в Луганщине
Подписка на «Комсомольскую правду»: С нами не только интересно, но и экономно!
Народная милиция ЛНР расценивает решение Киева об открытии КПП как очередную провокацию
19-летняя автолюбительница в Донецке устроила ДТП с участием сразу четырех машин
Депутат Народного Совета: «Граждане РФ-ДНР могут зарегистрироваться на голосование за поправки в Конституцию Росси»
Народная милиция ДНР сообщила о реальных потерях ВСУ при подрыве бронемашин в Авдеевке
Коронавирус в ДНР: Всего зарегистрировано 750 подтвержденных случаев инфекции COVID-19
В ДНР вынуждены оставить КПВВ с Украиной закрытыми из-за угрозы новых вспышек заболевания коронавирусом
Погода в Донецке на день: 10 июня ожидается настоящая летняя жара
Погода в Луганске на день: 10 июня может стать самым теплым днем за 179 лет метеорологических наблюдений
Наладил поставки наркотиков заключенным: МВД ЛНР задержало сотрудника исправительной колонии
В ДНР пока границу с Украиной не открывают
Оператор связи «Феникс» анонсировал новые тарифы с 1 июля
Синоптики предупреждают: В Донецке ожидается настоящая летняя жара
Пушилин: Работникам ДонЖД погасят долги по зарплате за апрель
В приюте "ПИФ" спасли собаку с пулевыми ранениями
Кобцева: КПВВ "Станица Луганская" останется завтра закрытым
Украина в одностороннем порядке заявила об открытии завтра двух КПВВ в Донбассе