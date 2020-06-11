Подписка на «Комсомольскую правду»: Интересные истории доставят вам прямо в дом!
Во всех отделениях ГП «Почта Донбасса» открыта подписка на издание «Комсомольская правда- Донбасс». Подписавшись на газету, вы сможете сэкономить деньги – это гораздо выгоднее, чем покупать «Комсомолку» в розницу.
К примеру, подписка на 6 месяцев на газету «Комсомольская правда» - ежедневка вам обойдется в 1185 рублей. Покупка же газеты в розницу в течение 6 месяцев будет стоить 2079 рубля. Экономия - 894 рубля!
Подписка на 6 месяцев на газету «Комсомольская правда» - толстушка вам обойдется в 435 рублей, а покупка газеты в розницу будет стоить 675 рублей. Экономия 240 рублей!
Но не только выгоду ценят читатели «Комсомолки»
- Когда к нам пришла угроза коронавируса – власти сказали, что пенсионерам лучше оставаться дома, - говорит 65 – летняя Валентина Семеновна Петренко. – Хорошо, что у меня была подписка на «Комсомолку»! Почта носит газеты исправно, так что я ждала каждый номер. Такие истории, как пишет «Комсомолка», по телевизору ни в одном шоу не увидеть! Осенью нас опять могут попросить о самоизоляции. Возможно, будет новая волна вируса. Так что «Комсомолка» по подписке – это выход, чтобы не скучать!
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ИСТОЧНИК KP.RU