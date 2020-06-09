«Собака-улыбака»: В приюте спасли собаку с пулевыми ранениями

В 20-х числах мая в Донецкий приют для животных «ПИФ» была доставлена собака с пулевыми ранениями. Дончане обнаружили пса в кустах едва живого. Тогда врачи не давали никаких гарантий, что он не только будет ходить, но и выживет. Ведь у него был полный паралич ног.

Но любовь и ежедневный уход творят чудеса. Сегодня Москвич, а именно так назвали собаку, радует всех своей улыбкой и харизмой. Еще видны раны на его теле, но он уже вовсю бегает по двору приюта. А своей улыбкой он заслужил звание «Собака-улыбака»!

- Вы даже не можете представить себе эти эмоции, - говорит сотрудник приюта Юлия Небаба. - Эмоции, когда собака, находящаяся на лечении в приюте, делает первые шаги на пути к выздоровлению. Москвич не только стоит, но даже бегает. Правда, тянет правую лапу, но уверенно стоит на левой. Мы гордимся его силой воли.

Для реабилитации Москвичу очень нужен препарат «Нейромедин». Также на содержание 800 собак приюта постоянно нужны финансы, крупы, медикаменты. Сотрудники приюта будут благодарны за любую помощь.

Реквизиты приюта «ПИФ»:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Карта ЦРБ Донецк: 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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