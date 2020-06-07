2020-06-07T18:22:09+03:00
Общество

В Донецке зацвели ирисы всех цветов радуги

Ботанический сад стал местом притяжения дончан
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Наталья Ясинская показала целую плантацию «бородатых» ирисовНаталья Ясинская показала целую плантацию «бородатых» ирисовФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Чтобы отвлечься от обстрелов, последствий блокады, а теперь еще пандемии коронавируса, дончане ищут, куда сходить. Прогуляться среди невероятной красоты можно в ботаническом саду.

- У нас расцвели удивительные ирисы. Ирис в переводе с греческого означает радуга. Назван он был так древнегреческим врачом Гиппократом, в честь богини Ириды, - рассказывает «КП» сотрудник пресс-службы Донецкого ботанического сада Наталья Ясинская.

В эти дни коллекция ирисов (а их больше ста сортов) в ботаническом саду стала центром притяжения посетителей. Многообразие форм и расцветок этого растения поражает и взрослых, и детей.

- Ого! – с восторгом говорит детвора ростом с сами кусты ирисов. – Цветы с мою ладошку.

В экспозиции «Японский сад» цветет ирис болотный. Его заостренные листья похожи на мечи, и они не боятся сильного ветра. Поэтому ирисы еще называют «мечами самураев».

- В Японии есть ритуал, когда растущие ирисы заливают водой и любуются их отражением в воде, - говорит Наталья.

В экспозиции «Японский сад» цветет ирис болотный Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В экспозиции «Японский сад» цветет ирис болотныйФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Коллекция этих невероятно красивых цветов начала формироваться больше полувека назад. Здесь большую группу составляют так называемые ретро-сорта. Ученые Донецкого ботанического сада уже описали четыре сеянца собственной селекции. Их назвали в честь знаменитых людей Донбасса: Григория Бондаря, Леонида Быкова, Бориса Красникова и Джона Юза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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