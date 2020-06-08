В Донецке устроили Парад для известного педагога-новатора и участника разгрома Японии Виктора Шаталова

В Калининском районе Донецка прошел торжественный Парад для известного педагога-новатора и участника разгрома Японии Виктора Шаталова. Перед 93-летним ветераном войны торжественным маршем прошли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища.

Парад состоялся по инициативе Общественного Движения «Донецкая Республика». В пресс-службе движения рассказали подробности этого мероприятия.

Защитники ДНР построились в развернутый двухшереножный строй. После того, как знаменные группы внесли Государственный флаг и Знамя Победы, курсанты поприветствовали фронтовика. Участники Парада исполнили государственный гимн, а затем прошли строевым маршем под песни Великой Победы.

В знак уважения и глубокого почтения ветерану торжественно вручили благодарственные письма Главы ДНР Дениса Пушилина и общественного движения «Донецкая Республика».

93-летний Виктор Шаталов ветеран войны и последний из живущих сейчас учителей-новаторов 70-80-х годов. Фото: oddr.info

17-летнего Виктора Шаталова призвали на Дальневосточный фронт в декабре 1944 года. Он принимал участие в войне с Японией и закончил службу в 1951 году в звании старшего матроса береговой охраны.

Виктор вернулся в родной город, где окончил Сталинский педагогический институт. Затем организовал экспериментальные классы в родной школе по своей методике, которую создавал 13 лет. Первые ученики Виктора Федоровича освоили полный курс школьных предметов на два года раньше и все поступили в вузы.

Виктор Федорович углублял и обобщал свою методику в последующие годы. Он писал научные работы и книги, с 1973-го стал сотрудником НИИ педагогики УССР, а впоследствии и членом АПН СССР (заведовал лабораторией проблем интенсификации учебного процесса). Собирал полные залы в студии «Останкино». В течение жизни выдающийся педагог продолжал сочетать исследования и эксперименты с преподаванием в школе. Его профессиональные успехи и боевые заслуги были отмечены почетными наградами и званиями. Среди них юбилейные медали Победы, Жукова, «Защитнику Отчизны», «Ветеран труда», Ордена Дружбы, Отечественной войны II степени, «За мужество» III степени и многие другие.

Сейчас Виктор Шаталов - последний из живущих сейчас учителей-новаторов 70-80-х годов. Кстати, именно «Комсомолка» открыла его стране в 1971 году.

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