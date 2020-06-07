2020-06-07T21:09:31+03:00
Общество

В Донецке прошли индивидуальные парады для шести ветеранов

Для ветеранов Великой Отечественной курсанты общевойскового училища прошли торжественным маршем с песнями Великой Победы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке прошли парады для шести ветеранов Великой Отечественной войны Фото: ОД «Донецкая Республика»В Донецке прошли парады для шести ветеранов Великой Отечественной войны Фото: ОД «Донецкая Республика»
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 июня, в Калининском и Ленинском районах Донецка в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошли парады. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Парады в Калининском районе приняли Виктор Шаталов, Анатолий Городкин, Владимир Шелудько и Лидия Майборода; в Ленинском – Михаил Чоботов и Екатерина Ищенко.

Для всех ветеранов курсанты общевойскового командного училища торжественным маршем прошли с песнями Великой Победы. Участников Великой Отечественной в знак уважения и почета наградили благодарственными письмами Главы ДНР Дениса Пушилина и общественного движения «Донецкая Республика».

Акция «Парад для одного ветерана» состоялась в рамках Года Великой Победы. Первый праздничный марш прошел в столице ДНР 25 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

16 июня Глава ДНР Денис Пушилин проведет прямую линию с жителями Донбасса

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке прошли индивидуальные парады для шести ветеранов
Украинские боевики заминировали поля вблизи участка разведения сил и средств в Петровском
«Изгаляются, придумывая новые способы» Украинские боевики в Донбассе развернули блокпосты для отслеживания патрулей ОБСЕ
Участников будущего парада Победы в Донецке проверили на коронавирус
Бойцы ДНР подавили минометную батарею украинских боевиков, откуда те обстреливали пригород Донецка
В Попасной таксист отобрал у угрожавших ему украинских военных автомат
Коронавирус в ДНР за сутки выявили еще у 23 человек
«Торжество Святой Троицы знаменует расцвет жизненных сил»: Глава ДНР пожелал жителям крепкого здоровья и благополучия
В Ровеньках и Антрацитовском районе ЛНР ввели ограничительные меры из-за коронавируса
Украинские боевики открывали огонь по пригороду Донецка
Обвал породы на шахтах в Макеевке и Кировском: один горняк погиб, еще двое пострадали
Погода в Луганске на день: 7 июня ожидается переменная облачность, + 31 градус
Погода в Донецке на день: 7 июня будет солнечно, + 29 градусов
Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат
Парад Победы в Луганске 2020: началась подготовка
Украинского командира заставили вернуть наблюдателям ОБСЕ сбитый киевскими силовиками беспилотник
Глава ЛНР: В противостоянии агрессивной украинизации и русофобии мы смогли сохранить свой культурный код