В Донецке прошли индивидуальные парады для шести ветеранов

7 Июнь 2020 2020-06-07T21:09:31+03:00

В Донецке прошли парады для шести ветеранов Великой Отечественной войны Фото: ОД «Донецкая Республика»

Для ветеранов Великой Отечественной курсанты общевойскового училища прошли торжественным маршем с песнями Великой Победы

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Сегодня, 7 июня, в Калининском и Ленинском районах Донецка в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошли парады. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Парады в Калининском районе приняли Виктор Шаталов, Анатолий Городкин, Владимир Шелудько и Лидия Майборода; в Ленинском – Михаил Чоботов и Екатерина Ищенко.

Для всех ветеранов курсанты общевойскового командного училища торжественным маршем прошли с песнями Великой Победы. Участников Великой Отечественной в знак уважения и почета наградили благодарственными письмами Главы ДНР Дениса Пушилина и общественного движения «Донецкая Республика».

Акция «Парад для одного ветерана» состоялась в рамках Года Великой Победы. Первый праздничный марш прошел в столице ДНР 25 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU