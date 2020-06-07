В Донецке прошли индивидуальные парады для шести ветеранов
Сегодня, 7 июня, в Калининском и Ленинском районах Донецка в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошли парады. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».
Парады в Калининском районе приняли Виктор Шаталов, Анатолий Городкин, Владимир Шелудько и Лидия Майборода; в Ленинском – Михаил Чоботов и Екатерина Ищенко.
Для всех ветеранов курсанты общевойскового командного училища торжественным маршем прошли с песнями Великой Победы. Участников Великой Отечественной в знак уважения и почета наградили благодарственными письмами Главы ДНР Дениса Пушилина и общественного движения «Донецкая Республика».
Акция «Парад для одного ветерана» состоялась в рамках Года Великой Победы. Первый праздничный марш прошел в столице ДНР 25 февраля.
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Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU