2020-06-06T14:27:32+03:00
Политика

16 июня Глава ДНР Денис Пушилин проведет прямую линию с жителями Донбасса

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Прямая линия пройдет 16 июняПрямая линия пройдет 16 июняФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проведет прямую линию с жителями Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства

- Во вторник, 16 июня 2020 года, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире ответит на вопросы жителей Донбасса, – говорится в сообщении на сайте Главы ДНР.

В ходе прямой линии будут обсуждаться темы, которые на сегодняшний день больше всего волнуют общество.

- Здравоохранение, образование, государственная поддержка бизнеса в неблагоприятных условиях развития, - уточнили в пресс-службе.

Прямая линия будет транслироваться по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.

- Вопросы главе государства можно присылать через сайт глава.рус в трех форматах (текст, аудиовопрос, видеовопрос), а также на сайт Главы ДНР через форму «Обратиться», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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