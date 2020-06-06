16 июня Глава ДНР Денис Пушилин проведет прямую линию с жителями Донбасса
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проведет прямую линию с жителями Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства
- Во вторник, 16 июня 2020 года, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире ответит на вопросы жителей Донбасса, – говорится в сообщении на сайте Главы ДНР.
В ходе прямой линии будут обсуждаться темы, которые на сегодняшний день больше всего волнуют общество.
- Здравоохранение, образование, государственная поддержка бизнеса в неблагоприятных условиях развития, - уточнили в пресс-службе.
Прямая линия будет транслироваться по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.
- Вопросы главе государства можно присылать через сайт глава.рус в трех форматах (текст, аудиовопрос, видеовопрос), а также на сайт Главы ДНР через форму «Обратиться», - говорится в сообщении.
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