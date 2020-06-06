16 июня Глава ДНР Денис Пушилин проведет прямую линию с жителями Донбасса

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:27:32+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства

Изменить размер текста: A A

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проведет прямую линию с жителями Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства

- Во вторник, 16 июня 2020 года, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире ответит на вопросы жителей Донбасса, – говорится в сообщении на сайте Главы ДНР.

В ходе прямой линии будут обсуждаться темы, которые на сегодняшний день больше всего волнуют общество.

- Здравоохранение, образование, государственная поддержка бизнеса в неблагоприятных условиях развития, - уточнили в пресс-службе.

Прямая линия будет транслироваться по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.

- Вопросы главе государства можно присылать через сайт глава.рус в трех форматах (текст, аудиовопрос, видеовопрос), а также на сайт Главы ДНР через форму «Обратиться», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Борьба за свободу ДНР неразрывно связана с защитой родного языка

Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем русского языка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU