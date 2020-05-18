Абсолютный чемпион Донбасса по бодибилдингу Максим Козлов: На самоизоляции отжимался от пола сто раз в минуту

Не так давно 24-летний житель Снежного двукратный абсолютный чемпион Донбасса по бодибилдингу Максим Козлов вернулся из Ростова-на-Дону, где работал тренером в одном из спортклубов. Из-за пандемии коронавируса тренажерные залы закрылись по всей России.

- Первое время ходил на спортивные площадки, наполнял водой пятилитровые баклажки и прокачивал ими все группы мышц, - говорит собеседник «КП». – Однако ничего не оставалось как вернуться домой. Тогда, к счастью, еще пропускали через границу с пропиской Донецкой Народной Республики.

Мы писали о Максиме в апреле прошлого года. Тогда студент последнего курса горного факультета Донецкого национального технического университета второй раз стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу. На традиционном Кубке Донбасса по бодибилдингу и фитнесу соревновались восемьдесят восемь сильнейших спортсменов из ДНР и ЛНР.

КАЖДОЕ УТРО ЗВОНИЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

- Максим, решил сделать спортивную карьеру в России?

- Я не только выступаю за Санкт-Петербург, но и остаюсь в сборной Республики. После победы на Чемпионате по бодибилдингу в Краснодаре, что было через две недели после Кубка Донбасса, мне присвоили звание мастера спорта России.

- Как далась самоизоляция?

На самоизоляции в Снежном. Фото ВКонтакте

- Нормально. Был в квартире с кошкой Мусей. Продукты под дверь приносили родители. Каждое утро звонили из больницы и спрашивали, как я себя чувствую, не повысилась ли у меня температура тела. Чтобы не скучать, активно занимался с гантелями. А еще установил домашний рекорд: за минуту отжался от пола сто раз!

С БУДУЩЕЙ ЖЕНОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ

- Чем живешь сейчас?

- Я окончил университет с красным дипломом, но решил пока не применять свои знания в сфере проектирования и строительства новых шахт. После возвращения из России продолжаю поддерживать спортивную форму.

- Что в планах?

- Создать семью и завести детей. С будущей женой Натальей я познакомился в Донецке в тренажерном зале год назад. Она записывалась просто привести себя в форму, а стала призером Кубка Донбасса в номинации фитнес-бикини.

Выход из ситуации - спортивные площадки. Фото: ВКонтакте

- А как дела у других ребят, которые занимаются этим видом спорта?

- Из-за ситуации с коронавирусом многие нигде не работают, у них нет возможности качественно готовиться к международным стартам. В рацион нужно включать спортивное питание. В этом могли бы помочь многочисленные компании, продающие эти самые добавки, но они, к сожалению, сейчас не хотят сотрудничать со спортсменами.

МЕЧТАЕТ ПОЖАТЬ РУКУ ШВАРЦЕНЕГГЕРУ

- Максим, расскажи о своей «диете чемпиона».

- Сейчас отдыхаю, поэтому позволяю себе есть и жирную свинину.

- Как поддерживаешь-то форму?

- Три раза в неделю занимаюсь на тренажерах (сейчас спортзалы в ДНР открыты до шести вечера). Перед соревнованиями - чаще. Поднимаюсь в шесть утра. С семи до восьми - бег. И питаюсь кашами, куриным филе, а также хеком и минтаем. Все отварное или приготовленное на пару. Из жиров - только орехи.

- А о чем мечтаешь?

- В ближайшем будущем выиграть всемирно известный конкурс бодибилдинга «Арнольд классик», организованный самим Шварценеггером.

ДОСЬЕ «КП»

Максим Козлов родился в Снежном. С 12 лет увлекался бальными танцами и брейк-дансом. Впервые пришел в тренажерный зал в 20-летнем возрасте. И уже осенью 2018 года в Ставрополе стал абсолютным чемпионом по классическому бодибилдингу Южного федерального округа среди юниоров и серебряным абсолютным призером - среди взрослых. На следующий год – серебряный призер Чемпионата России в Краснодаре. Сейчас является двукратным абсолютным чемпионом Донбасса в этом виде спорта. Говорит, что секрет его побед в силе духа и целеустремленности.

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