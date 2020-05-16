2020-05-16T12:18:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 16 мая 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ношение маски – залог сохранения здоровьяНошение маски – залог сохранения здоровьяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили о семнадцати новых случаях заболевания COVID-19.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них три медицинских работника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - прокомментировала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Всего на сегодняшний день в Республике коронавирусом COVID-19 заразились 246 человек. В инфекционных стационарах проходят лечение 205 пациентов, 36 – выписаны полностью выздоровевшими. Умерло пять человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом нового типа в Республике был диагностирован у туристки из Китая 9 марта. Затем COVID-19 выявляли у вернувшихся из Италии, России, Польши, Венгрии. Сейчас случаи заражения фиксируют в основном среди близко контактировавших с заболевшими.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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