Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 мая 2020 года: что известно на данный момент

В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили о семнадцати новых случаях заболевания COVID-19.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них три медицинских работника. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - прокомментировала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Всего на сегодняшний день в Республике коронавирусом COVID-19 заразились 246 человек. В инфекционных стационарах проходят лечение 205 пациентов, 36 – выписаны полностью выздоровевшими. Умерло пять человек.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом нового типа в Республике был диагностирован у туристки из Китая 9 марта. Затем COVID-19 выявляли у вернувшихся из Италии, России, Польши, Венгрии. Сейчас случаи заражения фиксируют в основном среди близко контактировавших с заболевшими.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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