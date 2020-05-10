2020-05-10T10:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 10 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у одного жителяКоронавирус в ДНР выявлен еще у одного жителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики заявили, что согласно проведенным исследованиям за минувшие сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у одного жителя.

- Положительный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию обнаружен у медицинского работника. В настоящее время состояние пациента удовлетворительное, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении ведомства. - Всего по состоянию на 10.00 10 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики – 181:

на лечении - 149 пациентов

выписаны – 27 человек

летальных случаев – 5.

За минувшие сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у одного жителя. Фото: Минздрав ДНР

За минувшие сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у одного жителя. Фото: Минздрав ДНР

В министерстве здравоохранения Республики напоминают, что при первых симптомах необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию или по телефону к участковому врачу. Также необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Горячая линия Минздрава - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Также в ДНР действуют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. До 13 мая продлены сроки обязательной самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет и приостановки прав льготных категорий граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте. Аналогично продлевается срок приостановки большинства государственных проверок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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