Продлены сроки самоизоляции для пенсионеров в ДНР

1 Май 2020 2020-05-01T13:38:54+03:00

Срок самоизоляции для пожилых граждан продлен до 13 мая. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Указ Главы ДНР продлил срок самоизоляции для пенсионеров в ДНР

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Действие ряда ограничительных мер, включая самоизоляцию для пенсионеров в ДНР, продлено до 13 мая текущего года включительно. Соответствующий указ за номером 124 опубликован сегодня на официальном сайте Главы Республики Дениса Пушилина.

В числе прочего, продлены сроки обязательной самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет и приостановки прав льготных категорий граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте. Аналогично продлевается срок приостановки большинства государственных проверок.

Также изменения в Указе ДНР внесены относительно работы кафе и ресторанов в ДНР.

А также перечня лиц, кому разрешен выезд из ДНР в ЛНР и РФ.

Всего по состоянию на 10:00 1 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 104.

Также в ДНР 16 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц. За все время в Республике зафиксировано четыре летальных случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU