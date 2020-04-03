2020-04-03T13:22:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 апреля 2020 года: двое зараженных, под наблюдением врачей 141 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 3 апреля 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Николаевна сообщила о текущей ситуации с коронавирусомОльга Николаевна сообщила о текущей ситуации с коронавирусомФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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По состоянию на 3 апреля 2020 года в ДНР зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 . В инфекционных стационарах находятся 141 человек, на домашней самоизоляции – 10946.

Властям Республики удается контролировать ситуацию. С 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Сегодня в 20.00 на телеканале «Юнион» состоится прямой диалог с министром здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольгой Долгошапко и профильными специалистами Министерства здравоохранения.

- На откровенные вопросы будут даны исчерпывающие ответы, - сообщили в Минздраве.

Вопрос можно задать, позвонив на «горячую линию» по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – короткий номер 277 с мобильного. Или по телефону 071-099-99-22 с 9.00 до 18.00, в пятницу звонки принимали до 12.00.

Вопросы также можно присылать на электронный адрес mz-press@mail.ru с пометкой в теме письма «Вопрос министру».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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