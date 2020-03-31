Мошенники ловят пенсионеров Донбасса на «тысячу гривен от Зеленского»

В последних числах марта пожилым украинцам начали массово приходить СМС о начислении материальной помощи, обещанной президентом Украины Владимиром Зеленским. В рассылке оказались и жители республик Донбасса.

- Вам было начислено единовременное пособие в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен, – говорится в СМС-сообщении.

Получила письмо на мобильный телефон и знакомая пожилой жительницы Макеевки Валентины Петровны. Та позвонила мне и поинтересовалась:

- Помню, «Комсомолка» рассказывала, что все пенсионеры должны получить в апреле по тысяче гривен от Зеленского в связи с эпидемией коронавируса. А я вот не получила такое извещение. Выходит: кому-то дали, а мне – нет, - возмущалась макеевчанка.

- Наверное, вам позже перечислят. Ведь апрель еще не начался, – предположил я.

Интрига разрешилась достаточно быстро. В МВД Украины заявили, что такие сообщения рассылают мошенники. На самом деле деньги не поступают на счет, и пожилой человек звонит по указанному в СМС номеру. У возбужденного пенсионера, ожидающего заветную тысячу, мошенники выспрашивают данные банковской карты, чтобы «устранить ошибку». Человек сообщает. А в итоге лишается всех сбережений, которые были на карточке.

Сейчас жители республик Донбасса в связи с карантином не могут попасть на территорию Украины. Поэтому многие пользуются интернет-банкингом. Нередко с помощью детей и внуков. Поэтому прежде, чем вестись на заманчивые предложения, пенсионерам лучше посоветоваться с более молодым и продвинутым поколением. А чтобы наверняка быть спокойным – позвоните в контакт-центр «Ощадбанка» - 0-800-210-800.

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