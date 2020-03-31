«Большое и доброе сердце!» Студент юрфака вместе с мамой сшил маски для пенсионеров и раздал их на улице

Пока в мире бушует коронавирус и паника вокруг него, жители Донецкой Народной Республики не перестают удивлять своей душевность и неравнодушием к ближним.

«Маски от армянского добряка» – так студент юридического факультета Донецкой академии управления Геворг Хачатрян назвал свою инициативу. Видео того, как парень раздает защитные маски прохожим, разлетелось по социальным сетям за считанные минуты и собрало многочисленные отклики.

- Нужно помогать людям при любой возможности! – подписал видео «Армянский добряк».

«Комсомолка» связалась с Геворгом и расспросила, что же сподвигло парня на такую акцию щедрости. Ведь в социальных сетях стали предполагать, что у парня остался запас масок еще со времен прошлых эпидемий.

- Как возникла такая идея? Кто-то натолкнул или самостоятельно решились?

- Все случилось после того, как мама рассказала мне о своем походе в аптеку. Бабушка из очереди хотела купить себе маску, но из-за ценника она не смогла себе этого позволить и ушла. Маму это затронуло, она рассказала об этом мне и у нас возникла такая идея.

- Маски где-то покупали или сами сшили?

- Нет. Мы их шили сами. Я купил весь материал, резинки и вместе с мамой мы их пошили. В общем итоге получилось где-то до ста масок. Идея заключалась в том, чтобы раздать все эти маски пенсионерам, я старался давать именно пожилым людям, но когда начался ажиотаж, я уже просто не успевал смотреть, кто их берет и раздавал всем. В основном маски брали бабушки и дедушки. Разлетелись они очень быстро.

- Вас поддержали друзья и знакомые?

- Близкие мне люди очень положительно отреагировали на это. В инстаграмме приходит много откликов. Многие благодарили. Есть даже те, кто решил продолжить эту акцию.

И действительно. Пример «добряка» стал заразительным. На днях в Макеевке еще один благодетель планирует раздачу защитных масок для пенсионеров. Вот такие они – жители Донбасса!

- Это очень великодушный поступок! Вы молодец - у вас большое и щедрое сердце и это главное, - пишут дончане в комментариях под видео.

- Какой ты молодец! У тебя очень доброе и большее сердце, - поддерживают остальные.

Тема защитных медицинских масок сегодня актуальна как никогда. С прилавков аптек их разбирают, словно «горячие пирожки». Собственное производство повязок и гуманитарная помощь полностью ситуацию не спасают, поэтому маски начинают шить частники и дизайнеры. Даже появилось такое понятие, как «маска по-донецки» из камуфляжной ткани.

«Маски от армянского добряка» - не первая одиночная акция в Донецкой Народной Республике в связи с обстановкой. В начале месяца донецкий блогер бесплатно раздавал жителям гречку.

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