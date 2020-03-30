Как ходит транспорт в Донецке во время режима повышенной готовности
Немало запретов и ограничений уже введено в Донецкой Народной Республике из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Поэтому многих жителей интересует вопрос: как во время режима повышенной готовности ходит транспорт?
На автостанциях «Крытый рынок» и «Центр» не замечаю, чтобы перевозчики сократили количество выездов.
- Мы делаем столько рейсов, сколько и положено, никак изменений не было. Чтобы стало значительно меньше людей я тоже не заметил, - говорит водитель одного из городских маршрутов.
Пока в Республике не введено чрезвычайное положение, нет полного карантина, сокращать количество рейсов нет никакого смысла. Потому что в автобус или троллейбус будет «набиваться» еще больше людей. Тем более, что будет в «час пик», когда и без того популярные маршруты едут «битком».
Стало интересно, а как обстоят дела с такси. Может быть некоторые водители решили воздержаться от выездов, и теперь вызвать машину станет сложнее. Звоню. Диспетчер отвечает моментально. Дальше по процедуре: адрес точки «А», адрес точки «Б», и заветное:
- Ожидайте оповещения, - сказала девушка на другом конце провода.
Через минуту приходит сообщение: через пять минут к вам подъедет такая-то такая машина. Отлично!
- Не боитесь коронавируса? – спрашиваю у водителя.
- Часто проветриваю салон и протираю руль, торпеду, дверные ручки спиртовым раствором, - отвечает он. – Нужно придерживаться мер предосторожности, вот и все.
- Таксистов в городе не стало меньше из-за всей этой ситуации?
- Нет. Да и к тому же заказов стало немного больше, потому что многие опасаются передвигаться в автобусе, где много людей.
Пригородный и межгородской транспорт также ходит в штатном режиме. Об этом мне сообщили в министерстве транспорта ДНР.
- Кроме направлений в сторону контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения, - отметили в транспортном ведомстве.
Это связано с указом Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной.
Транспорт не ходит в сторону контрольно-пропускных пунктовФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
- Какие-то меры предпринимаются для предотвращения распространения инфекции?
- Минтрансом рекомендовано перевозчикам заключить договор на санобработку с государственной санитарно-эпидемиологической службой, - объясняют в министерстве. - СЭС проводится дезинфекция в соответствии с нормативами.
В транспортном ведомстве говорят, что санитарную обработку в обязательном порядке должны делать все транспортные средства, которые перевозят людей. Это касается муниципальных, пригородных, междугородных и международных маршрутов, электротранспорта и такси.
- Все перевозчики обязаны ежедневно информировать министерство транспорта о проводимых мероприятиях по санитарной обработке по телефонам: 0623028346, 0714413109, - сообщили в минтрансе.
Санитарная обработка должна производится ежедневно до выхода в рейс. Водители должны проветривать салон, делать влажную уборку с моющими средствами и дезинфицировать поручни, подлокотники и кабину водителя.
- Она должна включать: проветривание, влажную уборку салона с применением моющих средств, а также проведение дезинфекции поручней, подлокотников сидений салона, кабины водителя, - объяснили в ведомстве.
Один-два раза в месяц, по необходимости необходимо проводить генеральную обработку.
- Которая включает: обработку кресел, стен, ниш, потолка, полок для багажа, багажного отделения, поручней, дверей, внутренних поверхностей окон, мытье полов с применением моющих и дезинфицирующих средств, - рассказали в министерстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU