Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 марта 2020 года: под наблюдением медиков в стационарах находятся 131 человек

На сегодня эпидситуация в Донецкой Народной Республике остается стабильной. Случаев заболеваний COVID-19 в ДНР не зарегистрировано. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Под наблюдением медиков в инфекционных стационарах 131 человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии. На домашней самоизоляции – 8 747 человек, - сказала министр.

Многие вернувшиеся из-за границы хотят, чтобы им сделали тесты на коронавирус.

- Делать тесты всем подряд нет необходимости – только по показаниям! – объясняет Ольга Николаевна. - Это трудоемкая процедура, которую проводят в вирусологической лаборатории в течение нескольких часов. В сложных экономических условиях не можем себе позволить делать тесты всем желающим. Проверяем на наличие в организме коронавируса только по показаниям и назначению врача.

Под наблюдением медиков в инфекционных стационарах 131 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Министр отметила, что за последние несколько дней произошел большой рост жителей, находящихся на самоизоляции. Это связано с приездом людей из-за границы. Как известно, каждый прибывший в Республику подписывает на пункте пропуска документ о самоизоляции, которую обязан соблюдать в течение 14 дней. Таких жителей теперь будут контролировать на дому участковые врачи вместе с сотрудниками полиции.

Напомним, что при Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Специалисты каждый день отслеживают ситуацию. Несмотря на то, что школьники и студенты на карантине, а все массовые культурные и спортивные мероприятия отменены, Республика живет в обычном ритме.

- У нас по-прежнему работает общественный транспорт, магазины. Тотального карантина пока нет, - сказала Ольга Николаевна.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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