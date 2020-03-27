Украина пугает жителей республик Донбасса штрафами за пересечение границы с Россией

В последние месяцы на украинских КПП в Донбассе развернули масштабную кампанию по выявлению жителей республик, которые ездят через границу ДНР и ЛНР с Россией. Как правило, попадались те, у кого в загранпаспортах находили отметки о пересечении. Или же у людей не совпадало количество въездов и выездов из незалежной.

Не все помнят, что если вы заехали через линию соприкосновения в Донецк или Луганск, то для Киева официально находитесь на территории Украины. И вернуться в незалежную можете только в обратном порядке. Но никак не через Белгород в Харьков. Или другой переход на границе России и Украины.

На днях в украинской погранслужбе «похвастались», что за неполные три месяца оштрафовали жителей республик на общую сумму 500 тысяч гривен (1 миллион 400 тысяч рублей) за то, что те ездили через границу с РФ в Донбассе. Один из последних задержанных - 33-летний мужчина, который в марте выезжал из ДНР в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Новоазовск». Тем же путем он въехал в республику. А 22 марта отправился на Украину через КПП «Гнутово» под Мариуполем.

За каждое нарушение порядка въезда-выезда с «временно оккупированной территории» Украины статьей 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП) предусмотрен штраф в размере от 1700 до 5100 гривен (от 4750 до 14300 рублей). То есть за два нарушения минимальный штраф - 3400 гривен. Мужчина решил «откупиться» тремя тысячами рублями. И был задержан за дачу взятки. Теперь ему грозит уже уголовная ответственность.

Понятно, что украинские пограничники не получают сведений с границы ДНР и РФ. И здесь важно самим жителям Донбасса не «подставляться». Недавно моя знакомая пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна поинтересовалась, как ей попасть в Мариуполь к дочке.

- Мне кажется, что после 3 апреля ни Украина, ни ДНР не откроют блокпосты, - сказала макеевчанка. – Думаю поехать вкруговую через Россию.

Пришлось объяснять пожилой знакомой, что для украинских пограничников она числится на территории Украины.

- Чтобы сделать такой «маневр» надо было из Мариуполя выехать через границу Украины с РФ. К примеру, под Харьковом, - пояснил схему.

Кстати, с 1 марта граждане Украины выехать из незалежной могут только по загранпаспорту. А в Россию их сейчас не пустят из-за угрозы коронавируса. Жителям ДНР и ЛНР сделано исключение. Но не факт, что белгородские пограничники пойдут навстречу. К тому же Украина с 27 марта останавливает всякое пассажирское сообщение с соседними странами.

- Придется ждать окончания карантина, чтобы не «влипнуть» в неприятную историю, - «успокоил» я Валентину Петровну.

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