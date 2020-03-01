«Пенсионные туристы» из ЛНР могут попасть на Украине в ловушку

1 Март 2020 2020-03-01T18:04:08+03:00

С 1 марта им нужен загранпаспорт, чтобы вернуться домой через границу с Россией

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С 1 марта киевские власти установили для жителей Украины новые правила. Они могут выехать в Россию только по украинскому загранпаспорту. В этой ситуации жители ЛНР могут попасть в ловушку. Не секрет, что многие из них предпочитают ездить в незалежную через Россию.

Проблема в том, что между ЛНР и Украиной есть только один пункт пропуска, да и тот пешеходный – в Станице Луганской. Вот и приноровились жители Республики ездить в незалежную через Россию. Для выезда луганчане пользуются пунктами пропуска на границе ЛНР с РФ – «Должанский» и «Изварино». А потом въезжают на Украину через КПП на российско-украинской границе.

Самый ближайший - в поселке Меловое подконтрольной Киеву Луганской области. Он граничит с Ростовской областью. Ежедневно через этот пункт пропуска проезжает до 2 тысяч автомобилей и автобусов. В основном едут «пенсионные туристы» - жители ЛНР, получающие украинские пенсии.

И вот теперь с 1 марта пожилые люди могут попасть в ловушку. На Украину их еще впустят по обычному паспорту. А обратно – только по заграничному. Если его нет, то придется добираться домой через Станицу Луганскую. И то при наличии электронного пропуска, оформленного в СБУ.

Теперь у пенсионеров ЛНР, которые ездят на Украину обходной дорогой, появилась новая проблема – как оформить загранпаспорт. Впрочем, об этом документе надо задуматься и другим жителям республик Донбасса, которые посещают незалежную через официальные контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Если завтра в Киеве надумают возводить «стену» в Донбассе, то и КПВВ придется пересекать по загранпаспорту.

Кстати, на днях в Государственной миграционной службе Украины похвастались, что выдали более 950 тысяч загранпаспортов для жителей ДНР и ЛНР. Неизвестно, насколько реальна эта цифра, но политика президента Зеленского такова, что дончанам и луганчанам нужно готовиться к худшим сценариям.

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ИСТОЧНИК KP.RU