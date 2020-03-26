«Путь Визенталь»: Вдали от жен украинских офицеров в Донбассе косят сифилис и видеочаты

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, что украинские военные в Донбассе «подсели» не только на девиц легкого поведения, но и видеочаты. В итоге «доблестные защитники» незалежной сдали себя с потрохами следственным органам России.

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ДО СКАМЬИ ПОДСУДИМЫХ ДОВЕДЕТ

- В СБУ сейчас переполох: выявили двух врагов. Российские мобильные видеочаты. Главное управление департамента контрразведки СБУ уверено, что эти приложения могут собирать персональные данные украинских военнослужащих и сведения о воинских формированиях Украины, - сообщает Виталий Киселев.

Что же предлагают эти приложения? «Совершенно бесплатно вы сможете пообщаться на любые темы с незнакомыми людьми на другом конце страны, поделиться своими чувствами и переживаниями, узнать много нового и интересного, просто отдохнуть и отвлечься от повседневных дел, в конце концов. Согласитесь, это отличная возможность для каждого человека, независимо от пола, возраста, социального статуса» - заманивает чат.

- Ну что я могу сказать? Мало того, что в СБУ служат самые жадные украинцы, они к тому же еще и безнадежные тупицы. Чаты не «могут собирать», а уже собрали! И вполне достаточно. Вкупе со сведениями от наших многочисленных информаторов в соцсетях и корреспондентов электронной почты работы нашим следователям и специалистам Следственного комитета Российской Федерации будет с избытком. И это хорошо – ни одна сволочь не останется без наказания! – подводит итог операции ведущий проекта «Путь Визенталь».

УСТРАИВАЮТ ОРГИИ СО СВЯЗИСТКАМИ И СЕКРЕТЧИЦАМИ

Впрочем, украинских вояк в Донбассе тянет не только на виртуальное общение. Ряды старших офицеров ВСУ косит сифилис. Вдали от жен устраивают оргии со связистками и секретчицами – и вот результат. В одном только оперативном командовании «Север» таких горемык – шестнадцать в звании от майора до полковника включительно.

Вот полный список:

- п-к Дубинецкий Роман Владимирович;

- п/п-к Бондарец Алексей Валерьевич;

- п/п-к Гада Иван Николаевич;

- п/п-к Гегечкори Олег Иродиевич;

- п/п-к Любчик Андрей Леонидович;

- п/п-к Николюк Николай Васильевич;

- п/п-к Пахолка Владимир Богданович;

- п/п-к Ряснов Дмитрий Сергеевич;

- п/п-к Савич Виталий Григорьевич;

- п/п-к Свидницкий Сергей Михайлович;

- п/п-к Соловьян Александр Сергеевич;

- п/п-к Умриш Виталий Иванович;

- м-р Безсиний Юрий Иванович;

- м-р Вильчинский Евгений Викторович;

- м-р Красноштан Виктор Павлович;

- м-р Ященко Сергей Александрович.

Если такие масштабы среди майоров и подполковников, страшно даже представить, что творится среди младших офицеров и солдатско-сержантского состава.

- Что интересно, все свои срамные болячки «паны ахвицеры» и их командование прикрывают модным нынче коронавирусом. Мол, готовится группа офицеров для зарубежных командировок, всех нужно привить экспериментальной вакциной от коронавируса, - сообщает Виталий Киселев. – Да у вас вакцин от обычного гриппа нет, не то, что от коронавируса!

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