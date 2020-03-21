Шоу-группа «Два с половиной кума» вызвалась помочь старушке, которая хранит афишу их концерта

Эта история началась с одного неравнодушного сердца и смогла запустить целую череду добрых поступков.

Все началось с доброй школьницы

Милана, ученица 55-ой школы Донецка, видела эту бабушку частенько. В любую погоду маленькая щупленькая старушка продавала на улице свою библиотеку. Кто-то проходил мимо, кто-то интересовался и совал старушке жалкие копейки.

83-летняя Новикова Валентина Андреевна выходила на улицу, чтобы прокормить себя и разбитого параличом мужа, выносила продавать свою когда-то богатую библиотеку. Милана обратилась к депутату Народного Совета ДНР Анастасии Селивановой. Та приехала к старикам с полными сумками продуктов. В тот день у них был совершенно пустой холодильник. И выяснила, что все доходы пенсионеров отбирают невестка с внуком, а сыновья давно умерли.

Милана и Анастасия Селиванова с Валентиной Андреевной. Фото: Анастасии Селивановой

- И всё бы ничего, если бы невестка с внуком не отбирали пенсию. Да! Вот так приходят в день пенсии и забирают. Нагло и по-хамски, - рассказала «Комсомолке» Настя.

Она сфотографировала стариков и на фото попал яркий постер донецкой шоу-группы «Два с половиной кума», который висел на стене прихожей. Выложила эту историю в соцсети. Ее увидели ребята из этой группы и решили тоже проведать стариков, помочь им, а бабушке даже предложить билеты на свой концерт. «Комсомолка» присоединилась к их порыву.

Когда-то бабушка была постоянным посетителем концертов. Фото: Анастасии Селивановой

Ранним утром встречаемся в супермаркете с Эдуардом Гетманом, Денисом Пауковым. Набираем целую корзину продуктов. Тронуло, как ребята заботливо выбирали, что купить. Чувствуется, что хозяева.

Ребята выбирают продукты со знанием дела.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Старики сладкое любят, - рассуждает Денис, складывая в корзину конфеты и молочные палочки. - Также нужно им все на борщ купить. Нет эта капуста не годится – слишком вялая. Так, если мы взяли крупы, нужно и молочко – кашу сварят. Яйца тоже всегда пригодятся.

А, кроме этого, музыканты прихватили старикам домашней консервации и одежды.

В супермаркете мы набрали целую корзину продуктов старикам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Всю жизнь прошли вместе

Находим нужный нам адрес, Валентина Андреевна доверчиво смотрит на нас и никак не может понять, кто мы. Она всплескивает руками, когда видит, сколько еды мы им принесли.

- Кто вы? Откуда? Ох, Господи, сколько тут всего, - повторяет она, наблюдая, как Эдуард с Денисом перекладывают гостинцы на полки ее холодильника. И вдруг восклицает: - Я вас где-то видела! Только где, не помню.

"Ой, так это же вы на плакате!" - восклицает старушка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Да вот же мы на плакате у вас в прихожей, - смеется Эдуард и вместе с Денисом они оставляют автографы возле своего изображения. – Приходите к нам на концерт, мы вам и билеты подарим.

- Ох, были времена, когда я была постоянным зрителем в филармонии, - вспоминает Валентина Андреевна. А я замечаю, что на ней сережки и колечко, пусть и скромные. И одета она опрятно, хотя гостей не ждала.

Ребята оставили автографы на память и пригласили на свой концерт.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А за ее спиной я вижу парализованного мужа. 88-летний Николай Владимирович уже долго прикован к постели и весь уход за ним лежит на плечах жены, которая и сама передвигается с трудом.

Николай Владимирович уже несколько месяцев прикован к постели.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Он приравнен к участникам войны. Никогда не болел, всю жизнь работал за рулем. Что мой хороший, что, солнышко мое? – Валентина Андреевна пытается понять мычание мужа, который действующей рукой указывает на нас и силится понять, кто же мы такие. – Мы с ним родом из Сибири, вот как взял он меня в жены, так и не расстаемся с ним. Двух сыночков родили, да все они померли. Мы остались одни на всем белом свете. Есть невестка и внук, но они нас бросили, только деньги отбирают, вот и телефон мобильный забрали, мы без связи.

Всю жизнь вместе. Вот такими они были в молодости.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Николай Владимирович что-то силится показать мне рукой и глазами. Наконец-то я понимаю. На стене рядом с кроватью фото, где они с женой еще молодые. Может это и есть любовь, когда он разбит инсультом, а она книги продает, чтобы копейку выкроить на лекарства и еду.

Холодильник Валентины Андреевны был абсолютно пуст.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Политику в песнях не трогают

Мы прощаемся со стариками, обещаем не забывать и у нас выдается время побеседовать с ребятами. Группе «Два с половиной кума» в следующем году исполняется 21 год. Это ж сколько всего поменялось в стране, а они, молодцы, не разбежались, поют! Исполняют авторские песни, кавер-версии хитов.

- Наш лозунг: «Хорошее настроение гарантируем!» Знаете, страданий у человека и так с избытком, и мы не хотим добавлять их нашим зрителям. Люди после наших концертов выходят с посветлевшими лицами, с улыбкой, расправив плечи, - рассказывает Денис.

Денис Пауков с верной поклонницей их творчества.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А вы и правда между собой кумовья? – спрашиваю ребят.

- Кумовьями являются Денис и Василий. Они основали группу, а я уже вписался в то, что называется половинкой, - смеется Эдуард. – Мы оказались единомышленниками. А это главное. В нашем репертуаре – авторские песни, отечественная и зарубежная эстрада. Политику мы не трогаем, ее и без нас с избытком. Другое дело, что у нас немало хороших песен на украинском языке, но сейчас их не исполняем. Заметил даже по себе: слышу украинскую речь и воспринимаю, как ложь. Столько лжи нам транслировали СМИ Украины: сначала про майдан, затем про Одессу, затем про то, что дончане обстреливают себя сами, что теперь автоматически подсознательно украинскую речь воспринимаю, как ложь.

Эдуард по национальности армянин, есть у него и цыганские корни. В прошлом профессиональный спортсмен, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, не раз выступал за сборную Украину и приносил ей победы.

Хорошее настроение гарантировано!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда началась война, было не до концертов. Выживали, как могли.

- В то время на моих руках осталась 89-летняя лежачая бабушка. Куда я мог уехать? Брался за любую подработку. Ремонт, не вопрос! Крышу перекрыть, пожалуйста! – откровенно признается Денис. – Вот, кстати, бабушка привила мне настоящую любовь ко всему живому. Я поступил в Макеевскую аграрную академию, изучаю садоводство, плодоводство. Уже на третьем курсе. Все это мне невероятно интересно, и я понимаю, как много пользы можно принести природе своими знаниями. Вот, скажем, как правильно кронировать деревья, как уберечь их даже в зимнюю бурю. Помните, какой был деревопад нынешней зимой.

Мы гарантировано дарим людям радость

- До войны я никогда не подозревал, что настолько сильно люблю Донецк. Я мог перечислить десятки красивейших городов, ведь поездил, слава Богу, спортсменом по всему союзу. И тут война. Ну, как можно бросить свой город? Вот мы только что у стариков побывали, бабушка, в чем только силы держатся, но она ухаживает за мужем. Кормит его, обмывает, переворачивает. Так и я не смог. Уезжал ненадолго в Россию, хорошо устроился и зарабатывал, а потом такая тоска заела, что не смог и дня там оставаться, вернулся, - вспоминает Эдуард. – А живу я в пяти километрах от аэропорта. Помню вернулся в пустой город, когда увидишь прохожего и его хочется обнять, когда редкие водители сигналили друг другу при встрече. Такая нежность к Донецку в сердце проснулась!

Они ехали, куда их звали и выступали даже бесплатно, так приятно было видеть, как радуются им измученные дончане, как они благодарны им за песни.

"Комсомолка" тоже присоединилась к доброму делу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы выкладываемся независимо от гонорара. Когда-то Розенбаум сказал: «Скажите, сколько вы стоите, и я скажу, какой вы артист». Так вот до войны мы стоили весьма высоко. А затем пели бесплатно. Для дончан, которые после концерта обнимали нас и плакали. И на качество выступления это никогда не влияло. Приходите на наши выступления и гарантировано получите порцию хорошего настроения, - приглашают музыканты.

Остается надеяться, что отмена всех культурных мероприятий из-за угрозы коронавируса не продлится в республике долго и вскоре мы сможем прийти на концерт группы в донецкую филармонию.

PS Когда готовился этот материал, мне неожиданно написала дончанка по имени Марина. "В условиях карантина и нежелательного нахождения пожилых на улице, могу взять на себя какую-нибудь одинокую бабушку, у которой нет родственников. Покупать ей продукты раз в неделю" - написала она. И я дала ей адрес Валентины Андреевны. А значит, цепочка добра не прервется. Оглянитесь, может быть рядом с вами есть такие же старики, нуждающиеся в помощи.

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