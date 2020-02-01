«Всю пенсию отбирали невестка с внуком»: Школьница обратила внимание на старушку, которая продавала книги, чтобы выжить

Наше спасение в неравнодушных людях. Это благодаря им пресекаются все беды и несправедливости на земле.

- Про худую маленькую старушку, продающую за копейки книги у магазина, вчера мне написала Милана, ученица 55 школы Донецка. Сегодня, по моей просьбе, сотрудники Терцентра Куйбышевского района проверили эту семью, и оказалось, что ситуация достаточно сложная, - рассказала депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

Оказалось, что донецкой пенсионерке Валентине Андреевне 83 года. Ее сын умер, а супруг прикован к постели после инсульта. Вот самостоятельно она и ухаживает за ним.

- И всё бы ничего, если бы невестка с внуком не отбирали пенсию. Да! Вот так приходят в день пенсии и забирают. Нагло и по-хамски, - рассказывает Настя. - Мы купили продуктов, захватили Милану и вечером приехали в гости. Валентина Андреевна очень растерялась. Холодильник и ящики действительно были пусты. Пока Милана помогала разобрать пакеты с продуктами, которые мы купили, я узнала, как живут и какая помощь нужна, выяснили подробности по невестке с внуком.

Милана и Анастасия Селиванова взяли бабушку под опеку. Фото: Анастасии Селивановой

- Я поняла, что старики голодают, - рассказывала депутату Милана. - Сказала им - «я вам помогу». В тот момент я еще не знала «как». А потом вспомнила про вас и написала в соцсети.

Депутат пообещала заниматься этой семьей и подключить Администрацию района. А для начала купила продукты, чтобы заполнить их пустой холодильник.

Это пример, как без лишней бюрократии, согласований и проволочек можно помочь тому, кто в беде.

- Эти неравнодушные дети – наше с вами будущее. Понимаете?! Они не пройдут мимо бабушки с книжками у магазина, - поблагодарила депутат школьницу. - Они не промолчат, когда кому-то нужна помощь. Они не займут страусиную позицию «моя хата с краю».

Сколько таких нуждающихся людей живет рядом с нами! Мы ежедневно проходим мимо них на улице, глаза привыкают не видеть, защищаться от человеческого горя. Но может так однажды случиться, что помощь понадобится нам самим. И хорошо, если в этот момент окажется рядом тот, кто не отмахнется от вас.

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