2020-03-15T16:42:28+03:00
Политика

Для кого Украина экстренно закрывает границы в Донбассе с 16 марта

Жителей Республик без постоянной регистрации на подконтрольной незалежной территории – на Украину не пустят
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украина закрывает границы в Донбассе. Фото: zi.uaУкраина закрывает границы в Донбассе. Фото: zi.ua
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Украина все-таки решила закрыть въезд в страну через пункты пропуска в Донбассе. Ограничения на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда введены по приказу командующего «объединенных сил Украины». Они будут действовать с 16 марта по 3 апреля.

- Исключение по возвращении на подконтрольную украинскому правительству территорию делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории, - говорится на украинском сайте «Донецкой областной государственной администрации».

Соответственно пропускать в обратном направлении – с украинской стороны в Республики – будут только людей, которые тут проживают.

Эти меры украинские чиновники назвали «работой на опережение, направленную на недопущение распространения коронавируса».

Больше всего ограничения беспокоят пенсионеров Донбасса, над которыми шестой год издеваются украинские чиновники. Каждый 60 дней они обязаны пересекать пункты пропуска для того, чтобы «отметиться» и продолжать получать заработанные трудом пенсии. В случае нарушения этого требования – выплат можно лишиться.

Вчера глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилов заявлял, что в связи с запретом на въезд рассматривается вопрос отмены верификации для пенсионеров Донбасса. Однако посты закрыли, а этот вопрос остался открытым. Неужели таким образом Киев хочет оставить пенсионеров без их денег? Все станет ясно в ближайшее время. Остается только надеяться на то, что вот-вот представители незалежной опубликуют соответствующий документ, отменяющий верификацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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