2020-03-04T11:50:42+03:00
Политика

Почему обострилась ситуация на фронте в Донбассе

С началом весны ВСУ «кошмарят» окраины ДНР и ставят рекорды по обстрелам
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ВСУ ставят новые рекорды по обстрелам ДНР. ФОТО: Штаб ООСВСУ ставят новые рекорды по обстрелам ДНР. ФОТО: Штаб ООС
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"Дискотека" как в шутку называют обстрелы солдаты, началась 2 марта после трех часов дня. Сначала приложили из минометов позиции около аэропорта, причем использовали весь минометный арсенал, а потом началась стрелять просто везде. Не смущала ни солнечная погода, ни камеры наблюдения СММ ОБСЕ. И продолжалось все до 5 часов утра 3 марта.

За прошедшие сутки количество нарушений со стороны украинской армии стало самым большим с октября прошлого года. Об этом 3 марта заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Противник двадцать шесть раз открывал огонь по жилым кварталам ДНР, выпустив при этом тридцать снарядов калибром 122 миллиметра (гаубицы Д30, -ред.), 25 мин – 120 миллиметров и 34 мины – 82 миллиметра. Последний раз такое количество нарушений со стороны украинских силовиков фиксировалось в октябре прошлого года, а применение ствольной артиллерии калибром 122 мм – 17 декабря 2019 года, — заявил Якубов.

- Таких обстрелов по "Вольво" - цетру (район аэропорта- Ред.) давно не помню, - говорит житель Октябрьского Игорь. - Только дом подлатал, и тут опять не до сна!

«КП» решила разобраться – с чем связано такое обострение.

- Целью обстрела были именно позиции НМ ДНР, а не гражданские объекты. Такое у нас не впервые, активность выглядит необычной лишь на фоне короткого периода тишины. Огневой налет они устраивают, если их разведка рисует на коленке какие-то вымышленные замыслы наших спецопераций, - говорит наш источник в оборонном ведомстве. - Цель - вызвать ответный огонь, чтобы разведать, где у нас стоит "тяжелое". Как только мы начинаем отвечать, они это снимают с БЛА и кричат на весь мир о нарушении Минских соглашений.

Возможно, "гениальные стратеги" задумали отжать наш передовой наблюдательный пункт. Везде стреляют, чтоб мы не поняли, где именно будет операция, а сами пристально мониторят конкретный участок.

Тихая война шла и будет идти, чтобы там Зеленский в Париже не рассказывал. Хотели бы они мира, развели бы войска и мирно сидели в блиндажах, обустраивали полевой быт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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