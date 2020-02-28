ВСУ ранили мирного жителя на КПВВ Еленовка

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время обстрелов ВСУ пострадал мирный житель, который получил ранение во время пересечения нейтральной зоны между контрольно-пропускного пункта Еленовка и Новоитроицкое, что на Украине к юго-западу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Мужчина 1960 года рождения обратился сегодня в Республиканскую центральную клиническую больницу с огнестрельным ранением левой голени. Со слов пострадавшего, около четырех часов вечера, он возвращался с Украины. Во время прохождения нейтральной зоны, через КПВВ Новотроицкое-Еленовка, со стороны ВСУ был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате чего мужчина получил ранение, — сообщили в лечебном учреждении.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

В СЦКК уточнили, что народная милиция ДНР по-прежнему соблюдает режим прекращения огня.

Читайте также:

На КПВВ "Еленовка" взорвался микроавтобус: трагедия случилась на нулевом посту перед ДНР

Два человека погибли, двое ранены в результате наезда на мину [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU