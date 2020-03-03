С октября 2019 года Украина установила новый рекорд по обстрелам – в ход пошла артиллерия

3 Март 2020 2020-03-03T22:19:40+03:00

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Сообщения об обстрелах приходят со всей линии соприкосновения. О прилетах, бахах и «у нас громко» на своих страничках сообщают все жители «горячих» поселков ДНР. За прошедшие сутки количество нарушений со стороны украинской армии стало самым большим с октября прошлого года. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За прошедшие сутки противник двадцать шесть раз открывал огонь по жилым кварталам ДНР, выпустив при этом тридцать снарядов калибром 122 миллиметра (гаубицы Д30, -ред.), 25 мин – 120 миллиметров и 34 мины – 82 миллиметра. Последний раз такое количество нарушений со стороны ВФУ фиксировалось в октябре прошлого года, а применение ствольной артиллерии калибром 122 мм – 17 декабря 2019 года, — отметил Якубов.

Вместе с тем, по словам Якубова, несмотря на все провокации со стороны украинской армии, ситуация на линии соприкосновения находится под контролем сил ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU