Донецкий диетолог Людмила Денисенко: Кем вы будете в 45 - бабой-ягодкой или Бабой Ягой - зависит только от вас

Как-то на просторах интернета мне довелось встретить откровения одной мадам о том, что она в последнее время не возвращается домой без связки скальпов за поясом и вообще ведет себя, будто приняла «озверин». Говорила она это даже с некоторой гордостью, видимо, представляя себя воинственной амазонкой и не догадываясь, что в глазах окружающих выглядит истеричной неуравновешенной теткой. Как часто мы сталкиваемся с подобным поведением, когда неадекватность видна всем вокруг, за исключением ее носителя.

- Если я когда-нибудь превращусь в безумную тетку в климаксе, будь другом, стукни меня лопатой по голове, - говорит моя знакомая.

- Не нужно лопатой, в третьем тысячелетии все поправимо, - успокоила нас донецкий диетолог Людмила Денисенко, присутствовавшая при этом разговоре. Она-то и раскрыла нам секреты, как оставаться влюбленными в жизнь и красивыми, а не стать желчными злобными особами.

Людмила Денисенко утверждает, все проблемы со здоровьем идут от дефицитов жизненно-важных элементов. Фото: Виолетта Симонян

Шерочка с Машерочкой

Мы воспитаны в атмосфере гормонофобии. На самом деле нашей жизнью управляют гормоны. Конечно, есть генетика и эпигенетика, то есть воспитание, культура. Не будь последней, мы бы взрывались по каждому поводу. Люди уже рождаются с преобладанием какого-то гормона, это даже по детям заметно: одни спят спокойно, другие любознательны сверх меры, третьи плачут дни напролет, требуя внимания. До полового развития у детей нет половых гормонов. До этого срока девочка и мальчик — это мальчики. Нет ещё ощущения разницы полов, игры-игрушки часто общие, если родители или воспитатели не настаивают на гендерном разделении игр и игрушек. С наступлением полового созревания девочка и мальчик – это девушка и парень. Затем любовники, затем это родители, затем – друзья, а к старости они становятся, как две сестры. Потому что выравнивается уровень гормонов. Нет отдельно мужских и отдельно женских гормонов. Они есть в каждом из нас. Разница только в их количестве и соотношении. Вот в зависимости от того, какой гормон преобладает, зависит и наш темперамент, и наше настроение, и наше поведение, и даже наши цели в жизни.

Наши настроение, внешний вид и даже жизненные цели "диктуют" гормоны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Играй, гормон!

Скажем, у детей почти отсутствует гормон ДГЭА (дигидроэпиандростерон), это гормон доверия миру. Отсюда страх, что родители их где-то бросят, что их недостаточно любят и т.д. Появляется он только с половым созреванием, а пик его в 20-25 лет, когда девушка, например, верит каждому слову мужчин. Кому не знакомы эти девичьи «он меня любит», «он хочет на мне жениться»? Затем уровень этого гормона снижается, и что мы видим? Злобных, недоверчивых людей, которые подозревают всех и каждого в неприязни к ним. Это такая глобальная претензия к окружающим, отчуждение и нелюбовь к миру, который, как им кажется, несправедлив к ним. И, конечно, вину они видят в ком угодно, только не в себе.

А вот тестостерон – это гормон победителей, власти, силы и амбиций. Долгое время считалось, что это гормон мужской. Но посмотрите, сколько у нас тестостероновых женщин! Умных, сильных, но иногда агрессивных, часто неконтролируемо. Знаете, чем «пахнет» тестостерон? Козлом, подростковой раздевалкой в спортивных секциях.

Сегодня детский возраст ученые продлили до 25 лет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горе, если тестостерон не «окружен» другими гормонами – эстрогеном и прогестероном. Вот эти три гормона отвечают за наши интеллектуальные способности. Их по итогу больше у мужчин. И это подтверждается количеством Нобелевских лауреатов, чтобы там не кричали феминистки.

А умная женщина с этим никогда не спорит: мужчины могут все, а женщины – все остальное.

Ты прекрасна, спроса нет

Помните потрясающий фильм «Запах женщины», где полуслепой по запаху определял красивую женщину? Так вот красивая женщина пахнет эстрогенами. Проводилось немало экспериментов, где мужчинам завязывали глаза и предлагали определить из большого количества женщин наиболее привлекательную, ориентируясь исключительно на обоняние. Так вот самыми привлекательными были названы женщины на пике овуляции. Именно их безошибочно выбрали мужчины. А самыми непривлекательными в этом эксперименте оказались женщины, принимающие комбинированные оральные контрацептивы. Такие дамы и вовсе не определялись, как женский пол, а скорее, как нечто среднее. Потому что контрацептивы подавляют в женщине женщину.

То есть эстрогены, как понимаете, пахнут красотой, привлекательностью. А вот прогестерон – гормон домашнего уюта, он пахнет булочками, спокойствием и умиротворением. Это гормон беременных. Вы замечали, как преображаются даже дурнушки в ожидании малыша? Они буквально светятся изнутри. Окситоцин – гормон объятий, защищенности, любви, гормон кормящей мамы.

Привлекательная женщина «пахнет» эстрогенами, именно их безошибочно определяет мужчина.Фото: Олег УКЛАДОВ

В последнее время у нас большое количество чайлд-фри – людей, не желающих иметь детей, даже испытывающих ненависть ко всему, связанному с детьми. Вот вам недостаток гормонов, отвечающих за материнство, любовь, нежность.

Дофамин – гормон счастья, радости, когда человек хочет этим состоянием делиться с окружающим миром.

И когда все гормоны в гармонии, такие люди нравятся противоположному полу. Знаете, вот говорят про какую-нибудь женщину, что за ней все мужчины сохнут или, что вот этот мужчина нравится всем женщинам. А дело в гормонах!

До 25-ти лет - дети, а до 50-ти - молодежь

До 45 лет гормоны и у женщин, и у мужчин должны работать, как часы. После 45 лет гормоны угасают. Но сейчас из-за повального дефицита Омеги 3 и витамина D организм созревает позже, детский возраст «продлили» до 25 лет. До 45 лет у нас молодость, затем до 60 лет – средний возраст, а только затем наступает пожилой возраст. Сравните молодежь 50-х и современных парней и девушек в 18 лет. Разница колоссальная. Есть даже присказка: не говорите никому, что вас поили рыбьим жиром, сразу откроете свой возраст. В Советском Союзе все дети в обязательном порядке получали витаминизированный рыбий жир, была государственная программа йодирования соли. В этом все дело.

Желание стать мамой тоже зависит от гормонов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это было уничтожено во время перестройки Горбачевым. И уничтожено не просто так, а с тем, чтобы следующие поколения деградировали. То есть сегодня к 25 годам только-только наступает полное половое созревание, а едва наступив, начинает угасать. Да, эти дети в чем-то продвинутей нас, но отнюдь не здоровей. А во всем виноваты дефициты.

И рано наступающий климакс — это не только проблемы женщин, но и мужчин. И сегодня он у обеих полов наступает раньше, гораздо раньше. Пирамида здоровья, о которой я постоянно говорю это Омега 3, витамин Д, половые гормоны и антиоксиданты. Их дефицит ведет ко всем остальным болезням. А сегодня уже дети рождаются с дефицитами, потому что эти же дефициты есть у будущих мамочек.

Женщина на пике овуляции кажется мужчинам самой привлекательной.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Доктор, что со мной?

Но мы живем в третьем тысячелетии. Если в XIX веке была медицина была «медициной спасения», в XX веке она стала «медициной выживания» - мы мастерски научились вытаскивать людей из инфарктов и инсультов, то в XXI веке медицина должна стать «медициной качества жизни». Поэтому, исполнилось вам 45-ть лет, будь добр к эндокринологу. Добавлю, к хорошему эндокринологу. К своему ужасу я до сих пор встречаю врачей, будто застрявших в прошлом и считающих, что прием гормонов приведет к росту усов и бороды у женщин. Во всем мире гормонозаместительная терапия - это реальность. Там у людей есть гормональный паспорт, по которому можно отследить все изменения. А старики там дадут фору молодым.

Ресурсы нашего организма рассчитаны на 150 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если вы хотите жить полноценной жизнью, чтобы ее вторая половина равнялась по качеству и продуктивности первой, чтобы вы были наполнены энергией, нужно идти к врачу – эндокринологу. То есть после 45 лет гормонозаместительная терапия обязательна, а после 60 лет к ней нужно подключать еще и гормон роста. Резервы нашего организма рассчитаны на 150 лет. А вы посмотрите на наших пенсионеров в 70 лет. Это же часто масса заболеваний, потеря интереса к миру, хандра. Продлевать нужно не только количество лет, но и их качество.

Наша вторая половина жизни по яркости и наполненности должна равняться первой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вглядись в себя, как в зеркало

Женщин с недостатком эстрогена и прогестерона мы видим сразу. Это мегеры, недовольные всем вокруг, агрессивные и вспыльчивые. Им кажется, что весь мир изменился. А дело-то в них самих! Их внешность весьма красноречива. Это массивная нижняя часть тела, тот самый спасательный круг, фигура в форме гипертрофированной груши. Или же, наоборот, высушенная изможденная фигура. Опущенные носогубные складки, такие женщины уже в 30 лет могут выглядеть старушками, причем злобными старушками. Возможно, этим объясняются чудовищные эксперименты, когда совсем юные девушки накалывают губы, скулы, красят брови.

Недовольство собой часто "заедается", порождая порочный круг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И если признать, что это не мир изменился, а мы сами, способны единицы, то заметить изменения в зеркале легко. Сухая кожа, редеющие волосы, лысеющие брови, особенно их внешние уголки, папилломы на коже, так называемые, кладбищенские веснушки – пигментные пятна, пятна на локтях – все это мы можем и сами заметить. Это же касается и мужчин.

И эти признаки совсем не от возраста зависят, а от времени, когда ты начал стареть, когда начали увядать гормоны. И, как вы поняли, это не обязательно 50 лет.

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