Людмила Денисенко: Лишний вес – это даже не верхушка айсберга скрытых проблем организма, а чайка, которая сидит на этой верхушке

27 Июль 17:00 2018-07-27T18:05:41+03:00

Почему мы толстеем, даже когда живем бедно, почему спортзал порой не приносит желанных результатов, что мы называем наследственностью, оправдывая складки жира на собственной талии и о многом другом в нашем интервью с донецким диетологом Людмилой Денисенко

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В гостях у «Комсомолки» Член Российского Национального общества диетологов, Национального общества клинических диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения, врач-диетолог Людмила Денисенко.

Наследственность или..?

- Людмила Эдуардовна! Вы – частый гость нашей редакции, не раз давали интервью и комментарии. Но, глядя на женщин на наших улицах, понимаю, что советы диетолога актуальности не теряют, - начинаю беседу.

Л.Д.: - И не только женщин! Знаете, недавно шла по улице, а передо мной шагают папа с сыном. Походка, внешность – во всем абсолютная идентичность, но главное – лишний вес. Папа не меньше 150 кг и сын-подросток уже под 100 кг. На спине складки жира, а на локтях – характерные коричневые пятна, это признак инсулиновой резистентности, когда клетки организма невосприимчивы к действию инсулина. А это первый шаг к сахарному диабету второго типа. Это я уже отмечаю автоматически, как диетолог. А как обычно говорят в таких случаях? Это у нас порода такая или это у нас наследственное!

- Но предрасположенность к лишнему весу действительно ведь существует?

Л.Д.: - Да, если родители оба полные, то ребенок может тоже иметь лишний вес. Почему? Да потом что наследуются пищевые привычки, которые были в семье. Сами родители привыкли вареники есть мисками, да еще с хлебом и сладким компотом, вот и ребенка с детства к этому приучают. Посмотрите, сколько вокруг полных детей! Так что не наследственность важна, а образ жизни. Если ребенок активен, подвижен, мало болеет, у него нет сонливости, не бегайте за ним с тарелкой и ложкой. Не пичкайте его, когда он не голоден, не заставляйте его в обязательном порядке доедать то, что осталось на тарелке. Помните: эту порцию вы положили себе, а не ему. А он съест столько, сколько ему нужно. Никогда ребенка не подгоняйте во время еды и не используйте еду, как награду или наказание. Часто любят внуков закармливать именно бабушки, норовя их подкормить между приемами пищи то пирожком, то конфеткой, тем самым закладывая фундамент будущих проблем. Да, еда — это удовольствие, но не единственное в нашей жизни.

Не заставляйте есть ребенка и не суйте ему "перекусы" в виде печенек-конфет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мужчины - более дисциплинированные пациенты

- А кто к вам чаще обращается – мужчины или женщины?

Л.Д.: - Чаще, конечно, женщины, мужчины приходят только тогда, когда уже понимают, что сами они с лишним весом не справятся. Но что интересно, мужчины более дисциплинированные пациенты, они строго придерживаются всех моих рекомендаций, быстрее худеют и этот результат сохраняют дольше, понимая сколько труда было вложено. Женщины же хотят похудеть страстно, но им всегда что-то мешает в последний момент. Даже поход на прием к диетологу откладывают годами. А когда уже караул, приходят, но тут начинается, то им спорт противопоказан, то они не приемлют никаких ограничений. Хотя я не знаю, кому мог бы быть противопоказан спорт, даже при инсульте подбирается лечебная гимнастика. Не любишь тренажеры? Выбирай плаванье, ходьбу, просто прогулки, но с изменением скорости, наклона ходьбы, движение необходимо.

Еда - удовольствие, но не единственное в жизни.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А кто-то и с лишним весом себя ощущает комфортно. Бывает же такое?

Л.Д.: - Бывает, скажу более, сейчас даже в медицине появилось такое понятие, как здоровая полнота. Если у человека, даже на взгляд окружающих, есть каких-то 5-10 кг лишнего веса, но при этом он бодр, у него нет проблем с сердцем, суставами, а липидограмма в норме, он активен, занимается спортом, правильно питается, то бог с этими кило. В любом случае, все вот эти стандарты 90-60-90 идут с глянца, мира моды, а каждый из нас индивидуален. Для того, чтобы понять все ли в норме, у меня для пациентов есть весы, показывающие состав тела, недостаток мышечной массы, избыток жировой и т.д. Но я никогда не рассчитываю идеальный вес и параметры, а просто беру сантиметровую ленту и измеряю объем талии, если у женщины он больше 80 см, а у мужчины больше 94 см, мы говорим, что это ожирение может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем. Чем опасен именно этот жир? В отличие от подкожного жира, который распределяется по всему телу равномерно и создаёт нам чисто эстетические проблемы, внутренний жир заставляет страдать наши органы, он их буквально душит. Есть еще один метод быстрой диагностики, когда я захватываю складку кожи под лопаткой пациента и, если она выступает больше, чем на 2 см, можно говорить об ожирении.

Вкусно - не всегда полезно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Едим, когда грустно, а потом еще больше грустим, глядя на весы

- И что самое первое, с чего нужно начать борьбу с лишним весом?

Л.Д.: - Самое первое, что мы делаем, заводим пищевой дневник. Не для того, чтобы ставить в нем двойки, а, чтобы понять стиль питания пациента, его режим. Там есть такая графа: «Причина, по которой вы ели». И знаете, когда потом анализируем, то получается интересно, часто причиной был не голод, а «шла мимо холодильника, решила заглянуть» или «было грустно и не заметила, как съела вазочку печенья».

Подберите вид спорта, который подходит вам. Помните - нет человека, кому спорт был бы противопоказан.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- То есть, если кушать только, когда голоден, держать себя в руках, то с лишним весом можно справиться? Так вот просто?

Л.Д.: - Не совсем. Мне нравится сравнение лишнего веса даже не с верхушкой айсберга, а с чайкой, сидящей на этой верхушке. А основная причина кроется в дефицитах нашего организма. То, что они есть у каждого, к бабке не ходи. В первую очередь, витамина D. Без него невозможны большинство реакций в нашем организме, секреция других гормонов, правильное деление клеток и многое другое. Недостаток витамина D повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов, рассеянного склероза, остеопороза, диабета, дерматологических заболеваний (например, псориаза) и некоторых видов рака.

Многие думают, раз у нас южный регион и солнышко здесь относительно в достатке, то витамина D нам хватает. Но я вас удивлю, дефицит витамина D есть у всех. Почему? Тут все просто, ведь даже в летнюю погоду мы проводим не так много времени на улице: перемещаемся на транспорте, проводим весь день в офисе, а вечером ходим по магазинам. И даже, когда мы на улице, то на лице часто очки, крем, (а даже увлажняющие кремы содержат солнцезащитные факторы), а на теле - одежда, если мы не на море, конечно. Как нашему организму его синтезировать? Для этого большую часть светового дня вы должны проводить на улице и тело должно быть минимально покрыто одеждой. Раньше, в советское время, была государственная программа по профилактике рахита - с детства всем нам в обязательном порядке давали рыбий жир. Сейчас тоже педиатры рекомендуют давать витамин D детям, но до года. Забывая о том, что он нам нужен пожизненно! И я пока еще не разу не встретила человека, у которого не было бы этого дефицита.

Питаться правильно - дорого, но болеть - еще дороже.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Наши дорогие дефициты

- Так, с витамином D понятно. А еще какие дефициты часто встречаются?

Л.Д.: - Еще один часто встречающийся дефицит — это недостаток ферритина – нашего стратегического запаса железа. Часто в общем анализе смотрят на гемоглобин и, если он низкий, проверяют железо. Но железо — это такой элемент, что, если сегодня его уровень низкий, съешь стейк с кровью, завтра он будет в норме. А смотреть нужно как раз уровень ферритина. О его дефиците организм буквально «кричит» частой утомляемостью, раздражительностью, пониженной концентрацией внимания, нарушением ритма сердца. Часто он наблюдается у вегетарианцев и тем более веганов, ведь железо мы получаем с говядиной, печенью и т.д. Кстати, все эти веганы, сыроеды мне чем-то напоминают сектантов, в основе всего этого лежит гордыня. Вот это убеждение, что ты выше других, лучше, а остальные – грязь и пыль у твоих ног. Мне приходилось наблюдать и участвовать в дискуссиях с такими людьми, когда всех, кто против, объявляют «калошами» и «трупоедами». А ведь часто туда идут люди, далекие от медицины, без понимания биохимии процессов, которые происходят в нашем организме. А, если что-то изучают, то черпая знания в хаосе интернета.

Если вы - веган, то без добавок никак не обойтись.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сейчас очень модно стало чистить организм. У меня, например, одна знакомая соду пьет. Что скажете?

Л.Д.: - Что тут скажешь? Человек явно не изучал химию в школе. Сейчас ни один уважающий себя врач не назначит соду для погашения изжоги. Ведь в результате реакции у нас выделяется соль, вода и газ. Газ еще больше раздражает стенки желудка, выделяется еще больше кислоты. Встречала и очищение мочой, и лавровым листом, и рисом. Меня удивляют вообще все эти чистки организма. Не нужно его пачкать прежде всего, тогда и чистить не придется. Наш организм настолько идеально устроен, что он очистится сам, вы только не мешайте. Если вернуться к дефицитам, то добавлю сюда повальный недостаток у всех Омега 3, антиоксидантов, йода. Кстати, самые йододефицитные районы на Западе Украины. Чуть лучше с ним обстоят дела в центре, наиболее благополучно – в восточных областях. Связано это с расположением ледников, которые когда-то покрывали нашу землю. А дефицит йода – это деменция, это слабоумие. О йододефиците было известно еще во времена Наполеона, когда он не мог собрать армию, потому что целые поселки были полны дебилов и кретинов – это крайние проявления недостатка йода.

Морепродукты - источник йода.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вернусь опять к Советскому союзу. До перестройки существовала государственная программа устранения йододефицита. Йод добавляли в соль, некоторые продукты и проблема была решена. Ровно до того времени, пока к власти не пришел Горбачев. Лично мое впечатление, и думаю, что не сильно ошибаюсь, это была продуманная программа дебилизации населения на территориях бывшего Союза. Прекратили выдавать йод в йододефицитных районах страны, закрыли противозобные кабинеты, а йодированная соль стала дефицитом. Государству неплохо бы субсидировать эти программы, йодированная соль должна стать доступной и стоить дешевле обычной, нужно проводить разъяснительные работы с населением, вести широкую пропаганду. Например, необходимо знать, что такой солью не посолишь борщ и не добавишь при консервации, т.к. йод – галоген и улетучится. Йодированной солью нужно солить уже готовую пищу.

Овощи доступны большинству, в отличие от мяса и рыбы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Конфеты и печеньки оставим врагу

- То есть незримо даже тут выступает политика?

Л.Д.: - Несомненно! Вы посмотрите на продуктовую корзину украинца. Что это, если не геноцид? Это дальновидная политика, при которой здоровых людей у нас не останется. Посмотрим из чего она состоит: 75% приходится на углеводные продукты: сахар, макароны, крупы, хлебо-булочные изделия, сладости и совсем незначительная часть приходится на белок: мясо, яйца, еще меньше на рыбу.

- Я часто бываю в семьях, которые живут на передовой. Нищета страшная, при этом через одного – лишний вес…

Л.Д.: - Вот именно из-за преимущественно углеводного питания. А у нас в Донбассе это еще и броня от хронического стресса, от войны, от тревоги. Затянувшийся конфликт, в котором все мы живем, ведет к повышенному уровню кортизола, к снижению уровня мелатонина. Это нарушения сна, перепады настроения и многое другое. И, если речь идет о 5-10 кг лишнего веса, то это наеденное ожирение, но когда у человека 20 и выше кг лишнего веса, то там уже однозначно имеют место гормональные нарушения, которые нужно лечить.

- А мы-то все уповаем, что если держать себя в «ежовых рукавицах» и меньше есть, да еще ходить в спортзал, то все проблемы можно решить.

Л.Д.: - Когда из эстетической проблема переходит в медицинскую, то одним спортзалом и диетой ее уже не решить. Часто такие женщины буквально истязают себя на тренажерах. Они отказывают себе во всем, живут в спортзале, а результата – ноль. Более того, при том же дефиците ферритина такие физические нагрузки просто противопоказаны, максимум – плавание. А плясать нужно от устранения дефицитов, а потом параллельно добавлять спортзал.

Не пропустите сезон овощей и фруктов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вы, как диетолог, мимо каких полок в наших магазинах проходите мимо?

Л.Д.: - Всегда удивляюсь огромному количеству в наших магазинах всех этих печенек, вафель и конфет. Кто все это ест? Понимая, что хороший продукт не может столько стоить, зная из чего все это делается, легко прохожу мимо. Максимум могу позволить себе иногда зефир, мармелад и то тех фирм, которым доверяю. Шоколад тоже ем только натуральный, черный. Сейчас очень многие ударились в выпечку, это тоже попытка заесть стресс и, конечно, чревата лишним весом. Шарлотку я пеку раз в год. Я прохожу мимо полок со сладкими напитками и дома никогда не варю компот. Это пустой продукт, с отсутствием витаминов и обилием сахара. Пройду мимо консервов. Я никогда не покупаю глазированные творожные сырки, потому что творог там только в названии. Я не покупаю сладкие йогурты в магазинах, делаю их сама - натуральные, а потом добавляю ягоды или фрукты по желанию. Тоже самое касается колбасы, если хочется чего-то такого, что очень редко, я покупаю шею, запекаю ее и получается буженина. Но я никогда не пройду мимо мяса, рыбы и овощей, чуть реже употребляю фрукты. Хлеб предпочитаю Бородинский, белую булку использую только в котлеты. Кстати, обожаю селедку. Из всех полезных рыб именно она натуральная, в отличие от остальных видов, которые выращивают в условиях большой скученности с добавлением лекарств и гормонов. И, конечно, сейчас время овощей. Ешьте их как можно больше, а ягоды лучше не в пирог положить, а съесть их свежими, получить не лишние килограммы, а необходимые витамины и антиоксиданты. И пусть вашей мотивацией будет оставаться всегда красивыми, здоровыми и полными энергии. Согласитесь, это немало?