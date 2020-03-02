2020-03-02T21:57:41+03:00
Общество

После подорожания дешевой водки «бояр» станет больше

Зависимые граждане ДНР могут перейти на боярышник
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В Республике введены минимальные цены на алкогольВ Республике введены минимальные цены на алкогольФото: Алексей БУЛАТОВ
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1 марта, согласно Постановлению Правительства, введены минимальные цены на алкоголь и продукция подорожала.

Жители республики в первый день весны ринулись в магазины смотреть – а что же теперь? Делились впечатлениями, возмущались. Дешевая водка подорожала на 60 – 70 рублей, самый низкопробный коньяк – на 30 – 40.

- Постоянных клиентов мы знаем в лицо, - сказал «КП» продавец магазина так называемого формата «у дома» Василий. – Причем, среди них немало и женщин 50 – 60 лет. Дамы просто разглядывали витрины и уныло уходили. А вот наш охранник дядя Петя сказал, что сосед еще с января (как только стало известно о подорожании), купил с рук самогонный аппарат. Буду к нему наведываться.

А вот фармацевт Марина, работающая в одной из аптек микрорайона Привокзальный, считает, что теперь люди с алкогольной зависимостью могут перейти на боярышник.

- Вы даже не представляете, сколько мы его продавали в 2014 и 2015 году! Пили люди прямо тут, в аптеке! Потом поставщиков как – то прижали. А сейчас, думаю, все вернется.

Кстати, в народе любителей боярышника называют «боярами».

- Настойка боярышника только кажется дешевой заменой водке, - говорит врач – терапевт Марина Самойлова. - На самом деле, это аптечный препарат, передозировка которого весьма вредна. Так боярышник может вызвать колики, застой желчи и запоры. Он абсолютно противопоказан людям с больной печенью - а алкоголики практически всегда этим страдают - поскольку спирт способствует застою желчи как в печени, так и в желчевыводящих путях.

При пороках сердца может быть тахикардия и даже сердечная недостаточность. с похмелья и так сердце бьется как не в себе, а тут еще и боярышником "!полечились"...

Натощак он может вызвать спазмы в желудке, рвоту, что на фоне похмелья может дать патологическую рвоту, когда человек и умереть может.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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