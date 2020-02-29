2020-02-29T14:42:48+03:00
Политика

По минному полю на юге Донбасса украинец пытался проехать в ДНР

Нелегала задержали украинские пограничники рядом с КПВВ «Гнутово»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Безалаберного мужчину остановил патруль на краю минного поля. Фото: ГПСУБезалаберного мужчину остановил патруль на краю минного поля. Фото: ГПСУ
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Трудно представить, о чем думал 42-летний украинец, который рванул на джипе по минному полю в обход украинского контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово».

А началась история с того, что украинские пограничники завернули на «Гнутово» жителя незалежной, который ехал в ДНР на джипе «Сузуки». Оказалось, что мужчине по каким-то причинам запрещен выезд за пределы Украины. Может, задолжал по алиментам или под следствие попал.

И тогда герой нашей истории решил пойти в обход. Просто диву даешься безалаберности таких людей, оказавшихся на линии соприкосновения в Донбассе. Они не понимают, что находятся на самом настоящем фронте, где земля нашпигована минами и неразорвавшимися боеприпасами. А вокруг КПВВ «Гнутово», между прочим, полно смертоносных зарядов.

Искатель приключений ехал на джипе «Сузуки», на который был наложен арест. Фото: ГПСУ

Искатель приключений ехал на джипе «Сузуки», на который был наложен арест. Фото: ГПСУ

К счастью для искателя приключений, его задержал патруль. В ходе разбирательства выяснилось, что и на джип исполнительной службой наложен арест. Машину передали сотрудникам полиции. А мужчину привлекли к административной ответственности.

Статьей 204-2 Кодекса Украины об административных нарушениях (КУоАП) за нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию» Украины предусмотрен штраф в размере от 1700 до 5100 гривен (от 4300 до 13000 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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