2020-02-15T00:04:49+03:00
Политика

На Украине назвали жителей Донбасса «менингитом» и призвали посадить всех на пожизненное

Жители республик Донбасса в очередной раз убеждаются, что сделали правильный выбор в 2014 году
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Жители республик Донбасса в очередной раз убеждаются, что сделали правильный выбор в 2014 годуЖители республик Донбасса в очередной раз убеждаются, что сделали правильный выбор в 2014 годуФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Украинские националисты продолжают делать острые заявления в отношении жителей республик Донбасса. Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион сказала, что, если дать ДНР и ЛНР особый статус, то другие регионы могут последовать примеру и тоже выйти из состава незалежной.

Фарион заявила, что жители Донбасса могут рассчитывать на пожизненное заключение с лишением гражданства, а не на особый статус.

- Сам факт, что закон имеет название об особом статусе. Оказывается, если захочет восстать какая-то область, то она может получить особый статус. За что? За то, что она посягает на унитарное устройство украинского государства. Их нужно объявить преступниками и их должно ждать только одно – пожизненное заключение и лишение гражданства, а не какие-либо разговоры о выборах – вообще должны быть вынесены за поле политического дискурса, - сказала чиновница.

В это же время львовский журналист Николай Савельев назвал жителей Донбасса «менингитом».

- Это такой менингит, который мы еще отрыгнем и, возможно, кровью, - говорит Савельев. - Эти люди, они уже идеологически заложенная мина, которая взорвется.

Узнав о таких высказываниях, жители республик Донбасса в очередной раз убеждаются, что сделали правильный выбор в 2014 году.

- Не родные они нам, нет. Невозможно говорить о родных с такой ненавистью, как эти бандеровцы о нас, - говорит дончанка Светлана Иванцив. – То, колючей проволокой обнести, то сбросить на нас атомную бомбу, то в тюрьму пересажать… Нам не по пути. Однозначно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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