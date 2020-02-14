Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что у жителей Донбасса один выход – пожизненное заключение
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион сказала, что, если дать ДНР и ЛНР особый статус, то другие регионы могут последовать примеру и тоже выйти из состава незалежной.
- Сам факт, что закон имеет название об особом статусе. Оказывается, если захочет восстать какая-то область, то она может получить особый статус. За что? За то, что она посягает на унитарное устройство украинского государства, - сказала она.
Фарион заявила, что жители Донбасса могут рассчитывать на пожизненное заключение с лишением гражданства, а не на особый статус.
- Их нужно объявить преступниками и их должно ждать только одно – пожизненное заключение и лишение гражданства, а не какие-либо разговоры о выборах – вообще должны быть вынесены за поле политического дискурса, - предложила чиновница.
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ИСТОЧНИК KP.RU