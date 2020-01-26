«После победы над фашизмом – вел бои с преступностью» Жизненный путь гвардии младшего лейтенанта Анатолия Карлова

Анатолий Карлов в почете у правоохранительных органов Луганска. О нем помнят. Его уважают. С него берут пример.

Родился Анатолий Григорьевич 26 января 1925 года в Ворошиловграде. В 1943-м после освобождения родного города от немецко-фашистских захватчиков был призван на службу в армию.

Во время боев за Воронеж был ранен. После излечения в госпитале города Россошь – вернулся на фронт.

Принимал участие в освобождении Украины, Польши, а также воевал в Германии: форсировал реку Одер, штурмовал Берлин.

Гвардии младший лейтенант Анатолий Карлов. Фото: МВД ЛНР

Анатолий Карлов получил три ранения и контузию. Однако победу встретил в Берлине. У Бранденбургских ворот. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, орденом Славы третьей степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и многими другими наградами.

Наградной лист к ордену "Красной звезды". Фото: pamyat-naroda.ru

После победы над фашистами Анатолий Григорьевич пошел на службу в правоохранительные органы родного города. В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики рассказывают, что в полиции Карлов работал 39 лет: с 1946 по 1985 год.

- Служил в Жовтневом райотделе милиции Луганска, в опердивизионе милиции УВД. Неоднократно награждался за отличную службу: орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За безупречную службу», нагрудным знаком «Отличник милиции» и другими, - вспоминают луганские полицейские.

Анатолий Григорьевич умер в 2016 году в Луганске. Фото: МВД ЛНР

Анатолий Карлов награждался и переходящим вымпелом УВД облисполкома – как лучший по профессии. Кроме этого портрет Анатолия Григорьевича находился на доске почета.

- После службы в органах внутренних дел проводил большую патриотическую работу в учебных заведениях Луганска, принимал активное участие в работе музея МВД, Совета ветеранов ОВД, занимал почетное место на трибуне ветеранов Великой Отечественной войны во время проведения парадов ко Дню Победы, - рассказали в правоохранительных органах Республики.

Умер 14 марта 2016 г. и похоронен в Луганске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лично сбил 17 вражеских самолётов!» Подвиг старшего лейтенанта Михаила Кибкалова

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза – старшего лейтенанта Михаила Кибкалова, который был призван на службу из Горловки (Подробнее...)

КСТАТИ

Жительница Донецка Татьяна Орехова отмечает 100-летний юбилей

С Днем рождения дончанку поздравил мэр города Алексей Кулемзин (Подробнее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бывший узник Украины 85-летний ученый Мехти Логунов: «Мы вышли из окружения врага»

Из всех переданных Донбассу пленных он единственный не стал просить помилования у президента Украины. Мехти Логунов дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» (Подробнее…)