Дети прифронтовой Александровки: Почему нас хотят убить?

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Воспитывает 3–летнего внука под присмотром украинского снайпера

Когда–то богатый и спокойный поселок украинская армия превратила в мишень. Практически всё жилье киевские вояки лишили окон – местами остекления и вовсе нет – все проемы заложены кирпичами или заколочены досками.

Окна забиты не только из-за того, что вылетели стекла, а и для того, чтобы спрятаться от украинского снайпераФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Заезжаем на первый адрес. Здесь пенсионерка взяла опекунство над трехлетним внуком.

– Малыш сейчас спит, но ему уже пора вставать. Он обрадуется, что к нему гости приехали, – говорит женщина и отправляется в детскую.

Когда мы приехали - малыш спалФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По пути женщина показывает следы обстрелов украинской армии. Мелкими осколками посекло мебель в комнате. А некоторые моменты просто уму непостижимы.

Результат обстрелов с украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– А вот это с высоковольтной станции по нам снайпер стреляет – вот три пробоины, – показывает. – Мы не успевали убирать стекла и залатывать пробоины. На чердаке у нас нет дымохода – разбили. Поэтому мы не можем нормально топить печку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/758032" frameborder="0"></iframe> Благотворительная группа "ТеплоСердец" помогла гуманитарной помощью жителям прифронтовой Александровки в Донбассе.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ребенок с улыбкой встречает волонтеров. Малыш хвастается, что научился считаться до пяти и даже стишок знает.

– Рас, два, тьи, четыи, пять – выфел зайчик погуять! – рассказывает мальчик.

Рас, два, тьи, четыи, пять – выфел зайчик погуять!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Собираемся выходить из дома. Открываем дверь. Перед нами открывается вид... на украинские позиции. Останавливаемся, чтобы сделать фото.

– Вы что! Мы же под прицелом снайпера! – чуть ли не кричит хозяйка. – Вон же блиндаж, с которого они лупят. Он сейчас мог увидеть камеру и спокойно шмальнуть!

С порога дома виден украинский блиндажФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вместо летней кухни – клумба

Другая жительница Александровки – Нина Захаровна – тоже приглашает нас в гости, чтобы показать, что украинская армия сотворила с ее жильем. Женщина вместе с мужем долгое время работали на севере. Когда вернулись, занялись строительством семейного дома, облагораживали территорию. Все планы и мечты рухнули с началом войны.

– Вот смотрите – на этом месте у нас стояла летняя кухня, – заходим во двор. – Во время обстрела – попал снаряд. Все полностью разрушилось. Мы решили сделать здесь клумбу.

На месте клумбы была летняя кухняФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В дом Нины Захаровны украинские войска попадали неоднократно. Однажды смертоносный снаряд угодил прямо в комнату. Боеприпас залетел через окно второго этажа. Взрывной волной вынесло стену.

Виктор Артамонов осматривает разрушения, чтобы помочь стройматериаламиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– В момент обстрела были в подвале, – вспоминает пенсионерка. – Как ударит! Потом вышли, и оказалось, что прямое попадание в наш дом. У нас и крыша горела. Мы своими силами успели затушить.

Подвал всегда на готовеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Обращаем внимание, что в доме открыт подвал.

– Сейчас тоже стреляют. Мы спускаемся туда – у нас приготовлены документы и вещи первой необходимости, – рассказывает женщина. – До часу ночи не сплю, каждые пять минут открываю дверь на улицу и прислушиваюсь. Каждую минуту жду, что может начаться обстрел. Мечтаю, чтобы война закончилась, хочу отремонтировать дом. Все это терпеть – уже нет сил.

Жители Александровки живут под постоянными обстрелами ВСУФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дети взрослеют раньше

Едем дальше. На следующем адресе нас встречает мужчина. Он рассказывает, что сейчас приходится жить с семьей по съемным квартирам – это неудобно, да и накладно по финансам. Виною этому – украинский обстрел.

Виктор Артамонов уже не первый год помогает жителям ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– У нас сгорела крыша. Снаряд угодил прямо в кровлю, – жалуется мужчина. – Сначала – небольшой очаг, у меня было четыре огнетушителя, но они не спасли. Пока пожарные приехали – крыши уже не было. А хотим жить дома. Тут свой огород, хозяйство можно вести, какую–то курочку вырастить. Повезло, что зима не такая суровая, а так дом бы развалился.

Украинская армия попала в крышу дома зажигательным боеприпасов - кровля сгорелаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Напишите список необходимых материалов – будем что–то решать, – говорит Виктор хозяину дома.

Окна дома следующей семьи полностью заколочены.

Виктор Артамонов уже не первый год помогает жителям ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Воспитывают троих мальчишекФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Это чтобы прикрыть пробоины и чтобы снайпер не стрелял, – рассказывает хозяйка. – Если залезть на чердак, то потолок напоминает звездное небо.

Девушка говорит, что дети, которые живут в условиях войны, раньше взрослеют. У них – повышенная тяга к учебе.

У мальчишки тяга к наукеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Мой ребенок плачет, когда каникулы начинаются – он хочет ходить в школу. Летом он берет в библиотеке книги и занимается. Ему 11 лет в феврале будет, он обожает все предметы, – говорит она. – Когда шли интенсивные боевые действия – мы постоянно сидели в подвале под звуки разрывов – все вокруг тряслось. И тогда мой еще пятилетний сын спросил: «Мама, почему нас хотят убить?»

При войне дети быстрее взрослеютФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Несмотря на все тяготы, которые легли на их судьбы – жители Александровки не теряют оптимизма. Да, ходить под прицелом украинских вояк страшно – не боится только дурак, но именно позитив помогает людям выживать.

Дети хотят ходить в школу и не бояться обстреловФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Своих не бросают»

Волонтерская группа «Тепло сердец» существует с осени 2017 года. До этого члены команды занимались благотворительностью в Донбассе порознь, но в один момент решили объединиться.

Виктор Артамонов уже не первый год помогает жителям ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– С самого начала войны в Донбассе пытаюсь чем–то помочь людям. Сначала делал это малыми шагами. Брал деньги из своего кармана, покупал продукты и хоть как–то помогал – кому мог. Потом рассказал об этом друзьям и мы решили объединиться для доброго дела, – говорит руководитель группы Виктор Артамонов. – Видя нужды людей, которые страдают от войны, мы поняли, что надо помогать, потому что своих не бросают.

Виктор Артамонов уже не первый год помогает жителям ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Виктор приезжает в Республику из Москвы. Сам он работает айти–шником вахтовым методом на севере. Он говорит, что каждый сам решает, чем заняться в отпуске.

Группа «Тепло сердец» помогает жителям нескольких населенных пунктов на всех направлениях Донецкой Народной Республики. На их счету немалое количество восстановленного жилья и других объектов – например, они полностью отремонтировали детский сад в Старомихайловке.

– Есть истории людей, которые больше всего заполнились?

– Были и курьезные. Мне запомнилась история из Старомихайловки, где 16–летний пацан стал отцом, а его жена – как бы усыновила этого парня. Наверное, пара решила, что такое действие пойдет на пользу. Потому что опекуну положены деньги, которых в семье – не хватало. Из не смешных – не могу выделить – каждая по–особенному запомнилась.

Из-за обстрелов - треснула стенаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Люди продолжают переводить деньги на благотворительность в таком же объеме?

– Сейчас денег мало собирается. Суммы сборов упали процентов на семьдесят. Это связано с тем, что эта война надоела и в России. Сейчас все не так часто освещается.

Дети хотят ходить в школу и не бояться обстреловФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– В основном помогают россияне?

– Не только. Помощь приходит со всего мира. В этом году мы проводили акции «Две войны на одну судьбу» совместно с гуманитарным батальонном «Ирландия».

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