«Заказал у киллера убийство министра»: В Донецке задержали ректора юридической академии

В столице Донецкой Народной Республики задержан ректор Донбасской юридической академии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики. На сайте ведомства говорится, что Сергей Гончаров организовал заказное убийство. Из-за служебных разногласий он решился на устранение руководителей Министерства образования.

- Для поиска киллера Гончаров воспользовался старыми связями в криминальных кругах, - говорят правоохранители. – Злоумышленник передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв. Детально рассказал об их распорядке дня и составил план убийства.

Жертв могло бы быть несколько

Для того чтобы получить вознаграждение, киллер должен был предъявить Гончарову доказательства совершенного преступления, а сразу же после этого – покинуть территорию Республики.

Довести преступный замысел до конца ректору не позволили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью. Они собрали достаточное количество доказательств, уличающих ректора академии в преступной деятельности.

В отношении Гончарова возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. Ведется следствие.

- Гончаров «заказал» устранить министра образования. У них был долгоиграющий конфликт, - говорит наш источник. - Не исключено, что киллер должен был убрать ни одного человека.

С чего все началось?

Конфликт между министерством образования и науки Республики и Донбасской юридической академией начался разгораться еще в ноябре прошлого года. Тогда коллегия при министерстве отклонила заявку академии на государственную аккредитацию. Причиной выступили «выявленные нарушения». Какие именно - не уточнялось.

Позже была создана специальная Временная комиссия Народного Совета, которая так и не нашла оснований для отказа в государственной аккредитации Донбасской юридической академии. Заключение комиссии было направлено Главе Республики и председателю Правительства.

Министр образования и науки Республики Михаил Кушаков на посту с июня прошлого года. Фото: Официальный сайт Главы Республики

Возможно, после этого у ректора затаилась обида на руководство министерства и лично на министра. Еще одна из версий говорит о том, что после событий декабря прошлого года – конфликт не утих. Разбирательства могли продолжиться в кулуарах.

Донбасская юридическая академия была создана 28 января 2015 года Указом Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Министр с юридическим уклоном

Министр образования и науки Республики Михаил Кушаков на посту с июня прошлого года. До этого он занимал должность первого заместителя.

Кушаков много лет проработал в Приднестровском государственном университете имени Т. Г. Шевченко. Был доцентом кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета, заведующим кафедрами конституционного и административного права, уголовного права, деканом юридического факультета, проректором по международной деятельности университета.

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