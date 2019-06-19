Новый министр образования и науки ДНР много лет проработал в Приднестровье

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-19T12:10:43+03:00

Михаил Кушаков до работы в министерстве преподавал студентам юриспруденцию и политологию. Фото: mondnr.ru

Изменить размер текста: A A

На капитанском мостике в Министерстве образования и науки ДНР (МОН) смена руководителя. Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин вместо Евгения Горохова назначил министром Михаила Кушакова. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте руководителя Республики.

- Постановляю: назначить министром образования и науки Донецкой Народной Республики Кушакова Михаила Николаевича, — говорится в тексте указа №189 от 19 июня 2019 года.

Другим указом — №179 от 18 июня — от должности освобожден Евгений Горохов, который был руководителем министерства образования и науки ДНР с марта 2018 года. А до этого возглавлял Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры.

Михаил Кушаков до сегодняшнего дня занимал пост первого заместителя министра образования и науки. В пресс-службе МОН сообщили биографию нового министра. Кушаков много лет проработал в Приднестровском государственном университете имени Т.Г. Шевченко на должностях: доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета, заведующий кафедрами конституционного и административного права, уголовного права, декан юридического факультета, проректор по международной деятельности университета.

Одновременно Михаил Николаевич работал старшим научным сотрудником в Центре социально-политических исследований «Перспектива ПГУ им. Т.Г. Шевченко». Кушаков - кандидат юридических наук, автор боле 40 научных трудов и методических пособий по юриспруденции и политологии.

25 марта 2015 года Михаил Кушаков был назначен на должность заместителя министра образования и науки ДНР. С июля 2015 года – первый заместитель министра.

ИСТОЧНИК KP.RU