Почетный донор ДНР обратился к Денису Пушилину с просьбой вернуть компенсации

Нашумевшая история с донорством, а точнее с задержками финансовой компенсации, невыплатами, расписками, а затем отменой получила неожиданное продолжение. В Закон ДНР «О донорстве крови и её компонентов» внесены и уже вступили в силу фундаментальные изменения. О них «Комсомолке» рассказал журналист и почетный донор ДНР Павел Чуприна.

- Почётным донорам ДНР (таких сейчас около пятисот) будут предоставлять ежегодную денежную выплату в размере, утверждённом Правительством ДНР. На данный момент сумма ещё не определена, но в России такая выплата сейчас составляет 14 146 рублей и индексируется каждый год, - рассказал «КП» Павел, за спиной у которого почти две с половиной сотни сдачи крови. – Но самое скверное - всем донорам убирают денежную компенсацию за обед – такую норму ликвидируют полностью для всех видов кровосдач, (если кто не знал, она составляла всего 150 рублей!) Стоит заметить, что в России такая компенсация есть и она варьируется в зависимости от региона – например, в соседнем Ростове-на-Дону платят 450 рублей. Итак, появляется мотивация становиться почётным донором, но забирают крохи у рядовых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/751974" frameborder="0"></iframe> Почетный донор ДНР обратился к Главе Республики с просьбой вернуть компенсации.Юлия АНДРИЕНКО

При этом «Комсомолка» одно из немногих изданий, которое постоянно публикует призывы о помощи тяжело больным людям и поиск доноров там всегда стоит на первом месте.

Павел не теряет надежды быть услышанным и записал видео-обращение к Главе ДНР Денису Пушилину прямо из Республиканского Центра крови во время сдачи. Он призвал не губить донорство в Республике и вернуть компенсации абсолютно всем донорам, справедливо заметив, что мотивация эта предусмотрена законом. Также журналист призвал Дениса Владимировича последовать его примеру и сдавать регулярно кровь.

И дело здесь совсем не в 150 рублях, которые даже озвучивать смешно. А в приоритетах.

- Я думаю, большинство дончан с радостью отказались бы от конкурсов красоты с призовыми фондами в сотни тысяч рублей и надоевших всем концертов, которыми нас закормили в последнее время, в пользу доноров. Пусть не на певичек да фейерверки деньги тратят, а на дело. Доноры для нас куда важнее, чем вся эта мишура и блеск, - сказала дончанка Елена Воропаева. – И хорошо бы тем, кто такие законы принимает, никогда в жизни не столкнуться с ситуацией, когда ищут доноров, уповая на них, как на последнюю надежду.