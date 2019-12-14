Доноров в ДНР услышали: Выплаты компенсаций вернули

Недавняя публикация в «Комсомолке» о том, что доноров в ДНР просят подписывать добровольное согласие об отказе финансовой компенсации, наделало много шума. Люди возмущались, что в республике, где шестой год идет война, мотивация доноров куда важнее, чем надоевшие концерты, шоу и конкурсы красоты с призовым фондом в сотни тысяч.

О плачевном положении в этой отрасли мы узнали от донора с 17-ти летним стажем – журналиста Павла Чуприны.

Больше таких расписок, надеемся, не будет. Фото: Павла Чуприны

- В ДНР донорам убрали денежную компенсацию за питание, предлагая подписывать отказ, - сообщил тогда Павел. - Это мизерная выплата за безвозмездное донорство, чтобы как-то подкрепиться после сдачи. Не из закона убрали, а по факту – мол, денег нет. Их и прежде часто не платили, но записывали в долг либо же выдавали продуктовые наборы, как это было в тяжёлые 2014-15 годы. А сейчас, как сообщается, в казне нет даже этих несчастных 150 рублей. Нет и не будет.

Некоторые усомнились в том, что мы написали правду.

Тогда «Комсомолка» связалась с сотрудником Республиканского Центра крови в Донецке, который согласился анонимно прокомментировать ситуацию.

- Да, действительно, с 1 ноября и по сегодняшний день деньги донорам не выплачиваются, при этом по закону они есть, - сообщил наш источник. - Эти 150 рублей и так были мизером, а теперь нет и их. Невыплаченные деньги даже не идут в долг, как было раньше, когда случались задержки выплат и эти 150 рублей выплачивались позже. Теперь и этого нет. Мотивировать доноров и так было нечем, конечно, это отражается на их количестве. Хотя есть и те, кто сдает кровь бесплатно. Очень обидно, что государство не финансирует донорство, а все камни летят в нашу сторону, крайние получаются сотрудники станции, тогда как мы, не более, чем посредники и финансовой организацией не являемся. Очень надеемся, что это временные трудности и финансирование наладится. Да и сумму в 150 рублей давно пора пересмотреть в сторону увеличения.

С момента публикации не прошло и недели, как финансирование вернулось. То ли публикацию увидели там, где требуется, то ли изыскали средства, тем не менее выплаты вернули.

- В эти минуты из Республиканского центра крови приходят благие вести: донецким донорам восстановили выплату компенсации за питание, причём, не только за текущие сдачи, но и за предыдущие месяцы финансового беспредела – расписки об отказе от компенсации, которые мы подписывали, признаны недействительными! Справедливость восторжествовала в полном объёме, с чем всех и поздравляю. Нас услышали! – с радостью сообщил нам Павел.

И это хорошая новость! Следующим шагом должно стать увеличение этой суммы. В любом случае несоразмерной тому, что дает каждый донор. Ведь где-то его кровь ждут больной ребенок, немощный старик, раненый военный. И низкий поклон тем, кто несмотря ни на что, продолжает быть донором.

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