Почему доноры в ДНР подписывают согласие сдавать кровь бесплатно?

СЕГОДНЯ 20:42 2019-12-08T20:49:35+03:00

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Нередко, когда в сети появляются призывы о помощи - нужно сдать кровь кому-то, кто так ждет ее. И есть те, кто всегда спешит на помощь - доноры. Сложно посчитать, сколько людей спасено, благодаря им. Как государство вознаграждает их?

- Простите, у меня снова донорская тема, но она часто отражает состояние дел, как минимум, в медицине и, как максимум, в стране, - написал донецкий журналист и донор с 17-летним стажем Павел Чуприна. - В ДНР донорам убрали денежную компенсацию за питание, предлагая подписывать отказ. Это мизерная выплата за безвозмездное донорство, чтобы как-то подкрепиться после сдачи. Не из закона убрали, а по факту – мол, денег нет. Их и прежде часто не платили, но записывали в долг либо же выдавали продуктовые наборы, как это было в тяжёлые 2014-15 годы. А сейчас, как сообщается, в казне нет даже этих несчастных 150 рублей. Нет и не будет. Не так давно Республиканский центр крови посещали представители Международного красного креста и один из них спросил у врачей: «Чем вы мотивируете жителей сдавать кровь?» Жаль, что европейскому гражданину никто не объяснил, что мотивации уже нет: почётным донорам все льготы и выплаты убрали ещё раньше, а теперь добрались и до рядовых.

К слову, за спиной у Павла почти две с половиной сотни сдачи крови.

Мы проводим концерты и всевозможные форумы. Мы стараемся показать всему миру, что мы цивилизованные. С нами можно иметь дело. А где-то в больнице лежит тот, кому нет дела ни до концертов, ни до имиджа. Так бывает, когда жизнь на волоске. И тогда нужна только кровь. Возможна она нужна тому, кто отдал здоровье за Республику, потерял руку или ногу. Нужны сотни и тысячи таких, как Павел. Сумма в 150 рублей кажется крайне смешной, особенно, если на другую чашу весов положить то, что за ней стоит.

Эти люди достойны всяческого поощрения, а у них забрали даже эту мизерную компенсацию. И об этом вспоминаешь всякий раз, натыкаясь в интернете на очередной крик о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU